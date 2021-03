Francúzski mladíci si poradili s Dánskom

ME hráčov do 21 rokov

C-skupina (Maďarsko):



Rusko - Island 4:1 (3:0)

Góly: 32. Čalov, 42. Tiknizjan, 45+2. Zacharjan, 53. Makarov – 59. Gudjohnsen



Francúzsko – Dánsko 0:1 (0:0)

Gól: 75. Dreyer

Tabuľka



1. Rusko 1 1 0 0 4:1 3



2. Dánsko 1 1 0 0 1:0 3



3. Francúzsko 1 0 0 1 0:1 0



4. Island 1 0 0 1 1:4 0

D-skupina (Slovinsko):



Anglicko – Švajčiarsko 0:1 (0:0)

Gól: 77. Ndoye



Portugalsko – Chorvátsko 1:0 (0:0)

Gól: 68. Vieira

Tabuľka



1. Portugalsko 1 1 0 0 1:0 3



2. Švajčiarsko 1 1 0 0 1:0 3



3. Chorvátsko 1 0 0 1 0:1 0



4. Anglicko 1 0 0 1 0:1 0

Koper/Györ 26. marca (TASR) – Švajčiarski futbalisti zvíťazili v prvom zápase D-skupiny na ME hráčov do 21 rokov v slovinskom Koperi nad rovesníkmi z Anglicka 1:0. Duel, ktorý sa hral vo vysokom tempe, rozhodol trinásť minút pred koncom riadneho hracieho času strelou do šibenice útočník Dan Ndoye.Semifinalista minulého európskeho šampionátu z Francúzska prehral s Dánskom tesne 0:1.V C-skupine si Rusko v maďarskom Györi poradilo s outsiderom z Islandu bez problémov 4:1.