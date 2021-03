ME21: Holanďania a Nemci postúpili z A-skupiny

ME hráčov do 21 rokov



A-skupina (Maďarsko):



Holandsko - Maďarsko 6:1 (1:0)



Góly: 58. a 70. Gakpo, 42. De Wit, 47. Boadu (z 11 m), 87. Botman, 89. Brobbey - 65. Bolla (z 11 m)



Nemecko - Rumunsko 0:0



Tabuľka:



1. Holandsko 3 1 2 0 8:3 5



2. Nemecko 3 1 2 0 4:1 5



-----------------------



3. Rumunsko 3 1 2 0 3:2 5



4. Maďarsko 3 0 0 3 2:11 0

Koper/Györ 30. marca (TASR) – Nemeckí futbalisti postúpili do štvrťfinále ME hráčov do 21 rokov. V poslednom zápase A-skupine remizovali s Rumunmi 0:0 a vďaka lepšiemu skóre obsadili pred nimi druhé miesto v tabuľke. Z prvej priečky vďaka skóre postúpili Holanďania, ktorí zdolali domácich Maďarov 6:1.