Futbal-ME21: Kentoš pred Francúzskom: Chceme hrať sebavedomo,s odvahou

Štrasburg 11. októbra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš si želá, aby jeho zverenci nastúpili v pondelkovom zápase kvalifikácie ME 2021 v Štrasburgu proti domácemu Francúzsku (21.00) bez veľkého rešpektu a s odvahou. V dueli 2. skupiny nemôže počítať s útočníkom ŠK Slovan Bratislava Dávidom Strelcom.



"Má problém s kolenom a nebol by pripravený na zápas. Rozhodli sme sa ho nechať na Slovensku," uviedol pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Kentoš, ktorý teraz zvažuje, ako vyskladá útočnú formáciu: "Máme nejakú stratégiu a rôzne alternatívy. Rozhodneme sa po predzápasovom tréningu."



Mladí Slováci sú po dvojhodinovom lete z Viedne a následne takmer dvojhodinovej ceste autobusom už v Štrasburgu. Tréneri pracujú na tom, aby hráči boli na pondelkový súboj čo najlepšie pripravení: "Chceme nastúpiť sebavedomo, bez veľkého rešpektu, s väčšou odvahou a s jasnou predstavou, ako podať dobrý výkon. Chceme upozorniť hráčov na typický herný štýl Francúzov, ktorým takmer všetky tímy našej skupiny dokázali dostať do hlbokej defenzívy. Bude to o mentálnom nastavení hráčov, aby si dokázali plniť svoje úlohy vyplývajúce z našej stratégie."



Zverenci Kentoša vo štvrtok zvíťazili doma nad rovesníkmi z Azerbajdžanu 2:1, keď výhru zariadil v nadstavenom čase stopér Ivan Mesík. V tabuľke 2. skupiny poskočili na tretie miesto, na konte majú 9 bodov rovnako ako Gruzínci. Na čele sú Švajčiari s plným počtom 18 bodov pred Francúzmi, ktorí v šiestich vystúpeniach nazbierali 15 bodov. V prvom vzájomnom dueli prehrali Slováci v Dunajskej Strede s Francúzmi 3:5.



V pondelok bude mať tréner Kentoš k dispozícii už aj kapitána Christána Herca, ktorý mal proti Azerbajdžanu kartový trest. "Na zápas proti Francúzom sa veľmi tešíme. Majú kvalitný tím, skvelých hráčov. Chceme im zobrať nejaké body. V septembri proti Švajčiarom sme nebodovali, teraz sme už vyhrali nad Azerbajdžanom a bodové konto by sme chceli ešte navýšiť. Vieme, že to bude veľmi ťažký zápas, ale vo futbale sa môže stať hocičo. Treba si dávať pozor na všetkých francúzskych hráčov, majú skvelé individuality s vynikajúcou technikou. Musíme byť pozorní a to, čo si povieme, hrať celý duel. Ani jeden moment nemôžeme podceniť," povedal Herc.