Kentoš vyzdvihol reakciu tímu: Nemáme čas dlho smútiť

Bratislava 12. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš vyzdvihol reakciu svojho tímu, ktorý sa v úvodnom zápase ME proti Španielsku (2:3) napriek dvojgólovému manku nepoložil. Slováci krátko po prestávke dokázali dvoma zlepenými gólmi vyrovnať a v súboji s favorizovaným finalistom predošlého šampionátu siahali na bod, ktorý im však hostia uchmatli po góle v 90. minúte.



Španieli sa na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave rýchlo oťukali a začali potvrdzovať individuálnu kvalitu, ktorú podčiarkli dvoma gólmi. „Prespali sme úvod. Boli sme pasívni a inkasovali sme dva lacné góly. Potom sme sa vrátili do zápasu, vyrovnali sme hru. Mali sme výborný vstup do druhého polčasu, strelili sme kontaktný gól a rýchlo sa nám podarilo vyrovnať. V závere sme však dostali smoliarsky gól, z čoho sme smutní. Taký je futbal. Napriek tomu som na chlapcov hrdý. Hrali s vášňou, srdcom a keď sa budú takto prezentovať, budem na nich hrdý. Boli sme blízko bodu, ktorý by bol z hľadiska vývoja v skupine lepší, ale už sa pripravujeme na Taliansko,“ zhodnotil duel Kentoš.



V polčasovej prestávke padli jeho slová, ako zlepšiť hru, na úrodnú pôdu. „Trošku sme upravili hru v defenzíve, zdynamizovali sme ju a Španieli s tým mali problémy. V ofenzíve sme zasa využívali priestory, aby sme boli nebezpečnejší pred ich bránou. Na našom výkone by som chcel vyzdvihnúť správnu reakciu. Prehrávať 0:2 so Španielskom, ktoré má vo svojom strede silných hráčov na lopte, a zapressovať ich, to nie je vôbec jednoduché. Bol som milo prekvapený, akú reakciu ukázalo mužstvo po polčase. Z výsledku sme smutní, ale ideme ďalej. Turnaj pokračuje v rýchlom tempe, ďalší zápas je veľmi blízko. Nemáme čas dlho smútiť, treba sa koncentrovať na Taliansko,“ dodal Kentoš.



Slovenský kouč z individuálnych výkonov vyzdvihol kvalitu Nina Marcelliho, ktorý mal prsty v oboch góloch. Najskôr v 48. minúte na hranici šestnástky pripravil gólovú parketu pre Samuela Kopáska a o päť minút neskôr po faule na útočníka Slovana premenil jedenástku Tomáš Suslov. „Nino potvrdil svoje kvality. V Slovane v poslednej dobe nehrával, ale v tomto zápase ukázal potenciál do budúcnosti. Má parametre, aby hral na lepšej úrovni ako slovenská liga,“ myslí si kouč slovenskej 21-ky.



Stretnutie so Španielskom sa hralo pred výbornou kulisou a vo vysokom tempe, v dôsledku ktorého viacerých hráčov v závere chytali kŕče. Úvodný duel ME sledovalo takmer 20-tisíc divákov a tí boli podľa Kentoša pre domácich dvanástym hráčom. „Musím pochváliť fanúšikov, pomohli nám v ťažkých chvíľach za stavu 0:2. Boli našim dvanástym hráčom. Úvod druhého polčasu ich naštartoval a naši chlapci sa prezentovali takým futbalom, akým by sme chceli.“



Ďalší zápas na ME odohrajú „sokolíci“ v sobotu 14. júna o 21.00 h proti Taliansku. V druhom dueli A-skupiny nastúpia v Bratislave o tri hodiny skôr mladí Rumuni proti Španielom.