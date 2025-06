Kopáska mrzel záver: Mohli sme to dohrať do remízy

Prečítajte si aj: Šampionát odštartoval prehrou Slovenska so Španielskom 2:3

Na snímke vľavo futbalista Samuel Kopásek (Slovensko) a vpravo Diego Lopez (Španielsko) počas zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Španielsko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Bratislave v stredu 11. júna 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. júna (TASR) - Zmiešané emócie prežívali slovenskí futbalisti do 21 rokov po svojom úvodnom zápase na ME tejto vekovej kategórie. V stredajšom otváracom zápase podľahli favorizovanému Španielsku 2:3, keď inkasovali na konci zápasu, ale výborne zareagovali na dvojgólové vedenie Španielov. Z tohto sa chcú odraziť do ďalších zápasov v A-skupine.Slováci prehrávali 0:2 po góloch Marca Pubilla a Matea Josepha, ale po zmene strán sa presadili Samuel Kopásek a Tomáš Suslov z jedenástky.povedal Kopásek po zápase.Na oboch góloch Slovákov sa podieľal Nino Marcelli, Kopáskovi posunul pred jeho gólom loptu ako na podnose:Slovenský obranca mal už v prvom polčase dobrú šancu, ale jeho pokus skončil len v rukách brankára.uviedol Kopásek.Favorit duelu napokon v 90. minúte udrel po štandardke a Cesar Tarrega rozhodol o jeho triumfe.konštatoval obranca SR.Pocit z dobrej hry tak striedalo sklamanie z inkasovaného gólu v závere, ale viacero signálov zo zápasu dáva Slovákom nádej na postup zo skupiny.uviedol Kopásek.Mladí Slováci nastúpia na ďalšie stretnutie v sobotu 14. júna o 21.00 h v Trnave proti Taliansku.uzavrel Kopásek.