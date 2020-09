Českí mladíci remizovali s Chorvátskom

Kvalifikácia ME 2021 futbalistov do 21 rokov:



4. skupina:



Česko – Chorvátsko 0:0

Tabuľka 4. skupiny:



1. Česko 7 4 3 0 17:2 15



2. Grécko 6 4 1 1 9:6 13



3. Chorvátsko 6 3 1 2 17:5 10



4. Škótsko 5 2 2 1 4:2 8



5. Litva 5 1 1 3 4:6 4



6. San Maríno 7 0 0 7 0:30 0

Bratislava 7. septembra (TASR) – Českí futbalisti do 21 rokov remizovali v pondelňajšom domácom stretnutí 4. skupiny kvalifikácie ME 2021 s chorvátskymi rovesníkmi 0:0. Opäť neokúsili trpkosť prehry a figurujú na čele tabuľky so ziskom 15 bodov. Hostia nazbierali o päť bodov menej a sú na tretej pozícii.