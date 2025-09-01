< sekcia Šport
Gidiho čaká úplná reprezentačná premiéra: Je to česť
Dvadsaťjedenročný stredopoliar je pôvodom z Ghany, v januári 2022 prišiel do MŠK Žilina a toto leto prestúpil do zámorského Cincinnati.
Autor TASR
Šamorín 1. september (TASR) - Slovenského futbalového stredopoliara Samuela Gidiho čaká s veľkou pravdepodobnosťou úplná reprezentačná premiéra v kvalifikácii na ME do 21 rokov. Jeho tím čaká v piatok v Skalici úvodný zápas proti Andorre a v utorok 9. septembra sa predstaví v Moldavsku.
Dvadsaťjedenročný stredopoliar je pôvodom z Ghany, v januári 2022 prišiel do MŠK Žilina a toto leto prestúpil do zámorského Cincinnati. Do svojho nového pôsobiska však zatiaľ ešte nevycestoval pre vybavovanie víz. O slovenské občianstvo žiadal už pred júnovými ME dvadsaťjedenročných, ktoré sa uskutočnili na Slovensku. Nakoniec sa dočkal 8. augusta.
„Mám z toho dobrý pocit a je pre mňa cťou hrať za národný tím. Veľmi som sa na to tešil a som šťastný, že tu môžem byť. Som pripravený dať do toho všetko, tak ako v klube,“ uviedol Gidi. Slovákov čakajú na úvod slabší súperi zo šesťčlennej D-skupiny, ktorú dopĺňajú Kazachstan, Írsko a favorizované Anglicko. Priamo na ME 2027 v Srbsku a Albánsku postúpi víťaz skupiny a najlepší tím z tabuľky druhých tímov. Zvyšných osem účastníkov na druhých miestach čaká baráž, z ktorej postúpia najlepší štyria.
„Chcem hrať čo najlepšie, odovzdať svoje maximum pre tím a pomôcť mu. Teraz nás čaká kvalifikácia, takže veríme, že sa podarí postúpiť. Som pripravený odovzdať sto percent,“ povedal Gidi, ktorý si váži záujem a pozornosť trénera Jaroslava Kentoša. „Povedal by som, že ma už dlhšie sleduje a vie, ako hrám a čo môžem priniesť tímu. Tým, že ma povolal, mi prejavil dôveru a verí, že dokážem pomôcť,“ zhodnotil Gidi. Reprezentácia do 21 rokov začína v tomto kvalifikačnom cykle novú kapitolu, keďže po ME odišla generácia hráčov narodená v rokoch 2002 a 2003. Zo stredopoliarov to boli opory ako Tomáš Rigo či Sebastian Nebyla. Proti Andorre aj v Moldavsku sa očakáva víťazný vstup do kvalifikácie. „Samozrejme, sme favorit, ale do každého zápasu ideme naplno. Nesnažíme sa hovoriť, že nejaký súper je slabší. V každom zápase sa snažíme podať maximum,“ dodal Gidi.
