Kentoš: Musíme podať sebavedomejší výkon

Nitra 7. septembra (TASR) – Ak chcú slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov uspieť v utorkovom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie ME 2021 proti Švajčiarsku, musia v porovnaní s prvým vzájomným zápasom hrať oveľa sebavedomejšie a podať výkon na hranici svojich možností. Tvrdí to tréner Jaroslav Kentoš, ktorému bude v odvete chýbať stredopoliar MŠK Žilina Miroslav Gono.



„Do odvety nezasiahne, má problém s kolenom a po návrate zo Švajčiarska opustil náš tím. Problémy mal aj Alex Mojžiš, nezasiahol ani do prvého zápasu, ale náš lekársky tím ho dal dokopy a je pripravený na zápas," uviedol tréner SR 21 v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu.



Kentoš zažil v piatok súťažný debut vo funkcii. Jeho zverenci však nedokázali držať krok s favorizovaným súperom a po prehre 1:4 figurujú v tabuľke na štvrtej priečke s bilanciou dve víťazstvá a tri prehry. Na čele je práve Švajčiarsko s plným počtom 15 bodov.



„V predošlých dňoch sme sa koncentrovali na kvalitnú regeneráciu. V utorok už budeme mať k dispozícii aj potrestaných Martina Šuleka s Petrom Pokorným. Verím, že podáme lepší výkon ako v prvom zápase."



Napriek prehre našiel kouč v piatkovom stretnutí aj pozitíva, od ktorých by sa chcel odraziť. „Niektoré individuálne výkony boli na celkom slušnej úrovni, ale od niektorých som očakával lepší výkon. Náš výkon bol veľmi nervózny," priznal Kentoš, ktorý očakáva v utorok od svojich zverencov lepší herný prejav.



„Keď chceme hrať vyrovnanú partiu s takýmto súperom, musíme podať výkon s lepším sebavedomím, na hranici našich možností."