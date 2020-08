Kentoš zaradil do nominácie dvadsaťjednotky aj Oravca

Nominácia slovenskej reprezentácie do 21 rokov na dvojzápas kvalifikácie ME so Švajčiarskom:



Brankári: Dávid Šípoš (FC Nitra), Samuel Petráš (MŠK Žilina), Ivan Krajčírik (MFK Ružomberok)



Obrancovia: Martin Šulek (AS Trenčín), Kristián Vallo (MŠK Žilina), Lukáš Fabiš (FC Nitra), Matej Oravec (Philadelphia Union), Adam Kopas (MŠK Žilina), Ivan Mesík (FC Nordsjaelland), Branislav Sluka (MŠK Žilina), Alexander Mojžíš (MFK Ružomberok)



Stredopoliari: Peter Pokorný (FC Liefering), Martin Bednár (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Miroslav Gono (MŠK Žilina), Christián Herc (Viktoria Plzeň), Patrik Myslovič (MŠK Žilina), Ján Bernát (MŠK Žilina), Adam Brenkus (MFK Ružomberok), Jakub Kadák (AS Trenčín), Martin Kovaľ (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Ľubomír Tupta (Hellas Verona), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina), Marián Chobot (FC Nitra)



Útočníci: Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Marek Fábry (Dukla Praha)



Realizačný tím:



Tréner: Jaroslav Kentoš



Asistenti trénera: Tibor Goljan, Mário Auxt



Tréner brankárov: Pavel Kamesch



Kondičný tréner: Andrej Caban



Technický vedúci: Martin Hrnčír



Fyzioterapeuti: Jozef Štieber, Michal Krajník



Kustódi: Michal Beseda, Peter Paulický



Lekár: František Rigo

Bratislava 26. augusta (TASR) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš ráta v kvalifikačnom dvojzápase proti švajčiarskym rovesníkom (4. septembra o 19:00 h v Schaffhausene, 8. septembra o 20:15 v Nitre) aj s obrancom Matejom Oravcom. Legionár z Philadelphie Union v zámorskej MLS je už doma a vo štvrtok absolvuje test na nový koronavírus.Kentoš dúfa, že výsledok testu bude negatívny a Oravca bude mať k dispozícii na rozdiel od stredopoliara MŠK Žilina Martina Gamboša, ktorý absentuje pre zranenie.povedal na stredajšej nominačnej tlačovej konferencii tréner, pre ktorého budú septembrové duely premiérovými súťažnými stretnutiami pre kormidle dvadsaťjednotky.Zverenci Kentoša sa budú od nedele pripravovať v Trnave.zdôraznil slovenský kouč.Národný tím do 21 rokov prebral koncom vlaňajška po odchode Adriana Guľu do Viktorie Plzeň. Prevzal ho na štvrtej pozícii šesťčlennej 2. skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy, ktoré sa uskutočnia na budúci rok v Maďarsku a Slovinsku.Mladí Slováci majú po štyroch vystúpeniach na konte dve víťazstvá a dve prehry pri skóre 11:11. Na vedúcej priečke figuruje práve ich najbližší súper. Švajčiari v štyroch stretnutiach nezakopli ani raz, postupne zdolali Lichtenštajnsko 5:0, Gruzínsko 2:1, Azerbajdžan 1:0 a Francúzsko 3:1.dodal Kentoš. Na šampionát postúpia víťazi deviatich kvalifikačných skupín plus päť najlepších mužstiev na druhých priečkach.