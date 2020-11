Nováčikovia Trusa, Totka a Múdry chcú v Tbilisi víťazstvo

Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov nabrala v utorok kurz do Gruzínska, kde ju vo štvrtok čaká konfrontácia o tretie miesto 2. kvalifikačnej skupiny. Vo výprave sú aj traja nováčikovia Timotej Múdry z MFK Ružomberok, Marko Totka z FK Senica a Matej Trusa z MFK Zemplín Michalovce, ktorí sa zhodli, že zápas v Tbilisi bude veľmi náročný.



"Gruzínci už v Nitre pred rokom ukázali, že sú nepríjemní. Vedia zakombinovať, súpera hryzú do poslednej minúty. Vzdorovali a potrápili aj Švajčiarov či Francúzov. Náš cieľ je však v tomto stretnutí uspieť, cesta k nemu vedie cez dodržanie pokynov od trénerov,“ vyjadrili sa v debate pre web SFZ Múdry, Totka aj Trusa, ktorý prišiel na zraz aj s klubovým spoluhráčom z MFK Zemplín Michalovce Matúšom Vojtkom. „Cesta do Nitry bola dlhá, ale bezproblémová. Cestovali sme v nedeľu ráno, navyše sa konalo celoplošné testovanie na Covid-19, čiže cesty boli úplne prázdne. Maťa som sa pýtal na všetko, čo by som mal vedieť. Je to pre mňa úplne nové a pomáha mi aj počas týchto úvodných dní. Som rád, že som tu s ním," povedal zakončovateľ Michalovčanov.



Múdry prišiel na zraz so spoluhráčmi z MFK Ružomberok Ivanom Krajčírikom, Alexom Mojžišom a Matúšom Kmeťom. "Chcem sa ukázať v dobrom svetle. Dúfam, že v oboch zápasoch uspejeme a splním všetky pokyny od trénerov. V Gruzínsku to bude náročný zápas, na trávniku nás čaká veľa súbojov, my sa budeme snažiť presadiť sa svojou hrou a vyhrať. Víťazstvo je potom cieľom aj proti Lichtenštajnsku."



Jedným z dodatočne nominovaných hráčov je futbalista FK Senica Marko Totka, ktorý vo výbere nahradil Petra Pokorného. Ten je v karanténe. „To, že som dodatočne nominovaný do dvadsaťjednotky, mi napísal vedúci mužstva Martin Hrnčír. Veľmi ma jeho správa potešila, vždy som si prial reprezentovať svoju krajinu, je to česť. Prežíval som tie najkrajšie pocity. Je tu dobrá nálada, všetci sme naladení na jednej vlne a ideme za jediným cieľom. Chalani ma medzi seba dobre prijali, je s nimi zábava. Síce som v reprezentácii prvý raz, poznám sa s Mirom Gonom, Timom Múdrym či Maťom Trusom. V lige hrávame proti sebe,“ vyhlásil 20-ročný stredopoliar.