Slováci už trénujú spoločne, Kentoš: Maltu nemôžeme podceniť

Nitra 29. mája (TASR) - Tréner slovenskej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš privítal v Nitre na úvod júnového zrazu 21 hráčov. Mladých Slovákov čaká v rámci C-skupiny kvalifikácie ME 2023 rozhodujúci súboj o postup do baráže proti domácej Malte na štadióne v Ta' Qali. Duel je na programe v piatok 3. júna o 18.30 h. Následne nastúpia v Senci v prípravnom zápase proti Rumunsku (utorok, 7. júna o 17.30 h).



V pondelok bude mať tréner Kentoš kompletný káder, k tímu sa pripoja Adam Obert a Peter Pokorný. "Naša koncentrácia bude smerovať na čo najlepšiu prípravu hráčov na duel s Maltou. Verím, že podáme dobrý výkon a potvrdíme to aj pozitívnym výsledkom. Náš výkon budeme chcieť postaviť na pevných základoch herných princípov, ktoré sme nabudovali počas doterajšej kvalifikácie a zlepšiť sa v dôležitých parametroch našej hry," vyhlásil kouč Kentoš podľa oficiálnej stránky SFZ.



Slováci v prvom meraní síl v skupine zdolali Maltu v Nitre 4:0, hráči si však uvedomujú, že súpera nemožno podceniť. "Bude tam teplo a Malťania budú náročným súperom, veď zdolali dvakrát Severných Írov. Čaká nás ťažký duel. Počas stretnutia budú iné podmienky, ako keď sa hralo u nás. Budeme sa musieť so všetkým vyrovnať, ideme za víťazstvom," doplnil útočník MŠK Žilina Adrián Kaprálik.