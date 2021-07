Mladí Slováci začnú boj o ME 2023 v septembri proti Litve

Bratislava 20. júla (TASR) – Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov spoznala dejiská dvoch úvodných zápasov kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023 v Rumunsku a Gruzínsku. Mladí Slováci v rámci C-skupiny najskôr 3. septembra privítajú v Nitre rovesníkov Litvy a o štyri dni neskôr zabojujú o body v severoírskom Lurgane.



Zverenci trénera Jaroslava Kentoša majú rozložený svoj domáci tréningový a zápasový stan v Nitre od momentu, keď prišiel v roku 2020 na lavičku dvadsaťjednotky. Na štadióne pod Zoborom má SR 21 priaznivú bilanciu tri výhry (s Azerbajdžanom 2:1, Lichtenštajnskom 6:0 a Fínskom 4:0) a jednu prehru (so Švajčiarskom 1:2).



„V Nitre sme hrali zápasy aj počas predchádzajúcej kvalifikácie, máme ju vyskúšanú, je tam všetko, čo potrebujeme. Sme tam spokojní, hráči majú všetko zabezpečené, môžu sa tak sústrediť na seba a svoj výkon," povedal asistent trénera Tibor Goljan pre web SFZ.



Okrem spomenutých stretnutí hrala dvadsaťjednotka v Nitre aj za predchádzajúceho trénera Adriana Guľu, v novembri roku 2019 sa slovenskí reprezentanti tešili z výhry 3:2 nad Gruzínskom.



Do bojov o šampionát sa zapojí 53 mužstiev a predstaví sa na ňom 16 tímov. Istotu majstrovstiev Európy majú hostiteľské krajiny Rumunsko a Gruzínsko. Postup na šampionát si vybojuje deväť víťazov skupín a najlepšie mužstvo z druhých miest. O ďalšie štyri miestenky zabojuje zvyšných osem reprezentácií na druhých miestach, ktoré vytvoria dvojice a budú medzi sebou súperiť v baráži, ktorá je na programe v septembri 2022.