Slováci do 21 rokov prehrali na pôde Severného Írska 0:1

kvalifikácia ME 2023 futbalistov do 21 rokov:



Lurgan



Severné Írsko - Slovensko 1:0 (0:0)



Gól: 54. Galbraith (z 11 m). ŽK: Conn-Clarke - Trusa, Pokorný. Rozhodovali: Thorarinsson – Sigurdsson, Árnason (všetci Isl.).



Severné Írsko: Hughes – Donnelly, Hume, Balmer, S. McClelland – Lane, Scott (90.+3 Cousin-Dawson), Galbraith – Conn-Clarke (90.+3 Johnston), Boyd-Munce (82. Smyth), Waide (82. Palmer)



Slovensko: Krajčírik – Kováčik, Kóša, Mesík, Vojtko – Gono, Pokorný, Šviderský (63. Kadák) – Kaprálik, Trusa (77. Bernát), Galčík (63. Goljan)

tabuľka C-skupiny:



1. Španielsko 2 2 0 0 6:1 6



2. Rusko 2 1 0 1 7:4 3



3. S. Írsko 2 1 0 1 2:4 3



4. Malta 2 1 0 1 4:7 3



5. SLOVENSKO 2 1 0 1 3:2 3



6. Litva 2 0 0 2 1:5 0

Lurgan 7. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov prehrala v utorňajšom stretnutí C-skupiny kvalifikácie ME 2023 na pôde severoírskych rovesníkov 0:1. Jediný gól v Lurgane strelil krátko po zmene strán domáci kapitán Ethan Galbraith z jedenástky. Slovensko má po domácom víťazstve nad Litvou 3:1 na konte tri body, tabuľku vedie šesťbodové Španielsko.Mladí Slováci sa od začiatku snažili o kombinačný futbal, súper im to však znepríjemňoval urputným napádaním, ale aj kúskovaním hry. Prvý strelecký pokus Slovenska vyslal vedľa pravej žrde Trusa, na opačnom konci vyrazil brankár Krajčírik zakončenie Boyda-Muncea. Najväčšiu príležitosť prvého polčasu mal v 18. minúte Galčík, ktorý z priameho kopu zakrútil loptu ponad múr k pravej žrdi, domáci brankár Hughes ju vytesnil na brvno. Hostia dlho operovali na útočnej polovici, len ťažko sa však dostávali do šestnástky Severných Írov. Tí prebrali iniciatívu pred prestávkou, ale ani oni si nevypracovali vyloženejšiu šancu na otvorenie skóre.Druhé dejstvo sa začalo odvíjať v podobnom duchu, no zvrat nastal v 53. minúte, keď Trusa stiahol v pokutovom území Donnellyho a zapríčinil jedenástku. K nej sa postavil Galbraith a nekompromisnou strelou prekonal Krajčírika, ktorý sa hodil na opačnú stranu. Na Slovákov čakala náročná úloha presadiť sa cez dobre organizovanú a pevnú defenzívu Severného Írska. Šviderský to vyskúšal z diaľky, technickým pokusom trafil tesne mimo bránky. Ďalšia možnosť sa črtala po spolupráci Kaprálika s Pokorným, zakončenie druhého menovaného tečoval do bezpečia Balmer. Náskok domácich mohol zdvojnásobiť autor úvodného zásahu Galbraith, individuálnu akciu zakončil tesne nad. Potom zahrozil pätičkou Waide, hostí udržal v hre o dobrý výsledok Krajčírik. Slovákom sa už však v závere nepodarilo odvrátiť najtesnejšiu prehru.