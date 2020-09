VIDEO: Sokolíci prehrali so Švajčiarskom aj doma, gól Strelca nestačil

Kvalifikácia ME 2021 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina:



Nitra



Slovensko - Švajčiarsko 1:2 (0:0)

Góly: 65. Strelec - 87. Zeqiri (z 11 m), 90.+2 Ndoye. Rozhodoval: Kennedy (S. Ír.), ŽK: Herc, Pokorný, Kadák, Fábry, Šulek - Domgjoni Zesiger, Ndoye, ČK: 70. Bajrami (Švaj.)



Slovensko: Šípoš - Fabiš, Šulek, Mesík, Sluka - Herc (83. Bernát), Pokorný, Strelec (83. M. Fábry) - Ďuriš (76. Kadák), Tupta (77. Myslovič), Chobot (64. Kovaľ)

Švajčiarsko: Köhn - Rüegg, Van Der Werff, Zesiger, Lotomba - Pušič (68. Bajrami), Domgjoni (79. Jankewitz), Toma (79. Marchand), Okafor (55. Ndoye) - Guillemenot (69. Imeri), Zeqiri

Nitra 8. septembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali v utorňajšom domácom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie ME 2021 so švajčiarskymi rovesníkmi 1:2. V Nitre od 65. minúty viedli zásluhou Dávida Strelca, v závere však otočili stav v prospech favorita Andi Zeqiri z jedenástky a striedajúci Dan Ndoye.Zverenci Jaroslava Kentoša figurujú po šiestich vystúpeniach na piatej priečke šesťčlennej tabuľky so šiestimi bodmi za dve víťazstvá a štyri prehry. Najbližšie privítajú 8. októbra Azerbajdžan. Švajčiari zabodovali naplno aj šiestykrát v tomto kvalifikačnom cykle a sú na čele.Mladí Slováci prehrali minulý týždeň na švajčiarskej pôde jasne 1:4 a za neúspech sa chceli revanšovať na domácom štadióne. Úvod "odvety" síce patril hosťom, ale v ďalšom priebehu prvého polčasu sa k slovu viackrát dostali domáci. Aktívny bol Tupta, ktorý najprv pohrozil strelou z uhla, neskôr vysunul do šance Ďuriša, k dorážke sa dostal Strelec, ani on však neprepasíroval loptu za bránkovú čiaru. Po takmer polhodine hry odcentroval Tupta z rohového kopu a Fabiš hlavičkoval tesne vedľa švajčiarskej bránky. Pred prestávkou sa stihli pripomenúť aj hostia, zakončenie Pušiča zblokoval Mesík a do kabín sa išlo za bezgólového stavu.Po zmene strán Švajčiari zatlačili Slovákov, no nepresadili sa pokusmi Guillemenota ani Lotombu. V 63. minúte si vypracovali ešte väčšiu príležitosť, keď sa dostali do rýchleho prečíslenia. Toma zvnútra netrafil priestor troch žrdí a favorit za to pykal už o dve minúty neskôr. Z pravej strany z prvej odcentroval Fabiš, v šestnástke najvyššie vyskočil strelec a presnou hlavičkou otvoril skóre duelu - 1:0. O ďalšie dve minúty mohlo byť vyrovnané, v šestnástke sa v šanci ocitol Lotomba a loptu poslal tesne mimo slovenskej bránky. V 70. minúte si Švajčiari skomplikovali snahu o vyrovnanie, červenú kartu za faul na Herca videl striedajúci Bajrami, ktorý prišiel na ihrisku len niekoľko desiatok sekúnd predtým. Domáci však sľubnú situáciu nezvládli, v 87. minúte nariadil rozhodca jedenástku po súboji Pokorného so striedajúcim Ndoyem a Zeqiri z bieleho bodu vyrovnal na 1:1. V nadstavenom čase udreli hostia aj po druhý raz, slovenská obrana nezachytila pas do šestnástky a Ndoye prekonal Šípoša - 1:2.(zdroj: RTVS)

1. Švajčiarsko 6 6 0 0 17:4 182. Francúzsko 6 5 0 1 18:9 153. Gruzínsko 7 3 0 4 14:10 94. Azerbajdžan 7 2 0 5 4:13 65. SLOVENSKO 6 2 0 4 13:17 66. Lichtenštajnsko 6 1 0 5 3:16 3