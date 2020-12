Slovenská dvadsaťjednotka pri januárovom žrebe v 3. koši

Nasadenie pri žrebe ME 2023 hráčov do 21 rokov:



1. kôš: Španielsko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko, Taliansko, Dánsko, Portugalsko, Holandsko, Chorvátsko



2. kôš: Rakúsko, Poľsko, Švédsko, Česko, Belgicko, Rusko, Srbsko, Švajčiarsko, Grécko



3. kôš: SLOVENSKO, Island, Ukrajina, Slovinsko, Írsko, Izrael, Nórsko, Bulharsko, Turecko



4. kôš: Škótsko, Severné Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Wales, Severné Írsko, Fínsko, Maďarsko, Bielorusko, Albánsko



5. kôš: Čierna Hora, Kosovo, Litva, Kazachstan, Moldavsko, Cyprus, Farské ostrovy, Azerbajdžan, Lotyšsko



6. kôš: Luxembursko, Arménsko, Malta, Andorra, Estónsko, Gibraltár, Lichtenštajnsko, San Maríno

Bratislava 11. decembra (TASR) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov spoznajú 28. januára 2021 súperov v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2023. Hostiteľskými krajinami šampionátu budú Gruzínsko a Rumunsko. SR 21 sa pred žrebom ocitla v 3. výkonnostnom koši.Do bojov o ME sa zapojí 53 mužstiev a predstaví sa na ňom 16 tímov (dve usporiadateľské krajiny a 14 reprezentácií z kvalifikácie – pozn.).povedal pre futbalsfz.sk tréner reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš.Kormidelník sokolíkov nemá pred žrebom žiadnych preferovaných súperov.uviedol diplomaticky.Finálový turnaj Eura bude hostiť osem štadiónov, štyri v Rumunsku (dva v Kluži, dva v Bukurešti) a štyri v Gruzínsku (Batumi, Poti a dva v Tbilisi). Úvodný zápas sa bude hrať v Rumunsku a finále v Gruzínsku.dodal Kentoš.