Slovenskí sokolíci privítajú Švajčiarov v Nitre

Bratislava 10. augusta (TASR) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká v septembri dvojzápas kvalifikácie ME 2021 proti švajčiarskym rovesníkom. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša najskôr nastúpia 4. septembra o 19.00 h v Schaffhausene, o štyri dni (8. septembra o 20.15 h) sa s nimi stretnú v Nitre.



"V prvom rade všetci veríme, že naše plány už výrazne neovplyvní šírenie koronavírusu a v septembri budeme môcť nastúpiť na kvalifikačné zápasy, aj keď súčasná situácia nie je vôbec ideálna,“ povedal Kentoš pre futbalsfz.sk.



Jeho zverencov nečaká v najbližších stretnutiach nič jednoduché, Švajčiari sú totiž lídri skupiny, v štyroch stretnutiach nezakopli ani raz, postupne zdolali Lichtenštajnsko 5:0, Gruzínsko 2:1, Azerbajdžan 1:0 a Francúzsko 3:1. "Súpera sme si detailne analyzovali, mali sme na to dostatočný čas, po tejto stránke sme pripravení. Teraz naše poznatky musíme tlmočiť počas tréningov a spoločných porád hráčom. To, že nás čaká kvalitný protivník, hovoria jeho doterajšie výsledky v kvalifikácii. Švajčiari majú komplexné mužstvo. Určite sa chceme pobiť o dobré výsledky podložené našimi dobrými výkonmi," konštatoval Kentoš, pre ktorého budú septembrové duely premiérovými súťažnými stretnutiami pre kormidle dvadsaťjednotky.



"Sokolíci" najskôr nastúpia proti Švajčiarom u nich, hrať sa bude na umelej tráve v Schaffhausene. "Na tento povrch sa budeme pripravovať v Trnave, kde je ihrisko s umelým povrchom. Nechceme nič podceniť, hráči musia mať niečo odtrénované na takomto povrchu, aby si naň navykli," vravel niekdajší tréner Žiliny, Podbrezovej či Banskej Bystrice. Slováci následne o štyri dni neskôr privítajú v odvete Švajčiarov v Nitre. "Keď sme si dali všetky pre a proti, tak Nitra bola pre nás ideálne riešenie. Je to blízko aj po návrate zo zápasu vo Švajčiarsku. Navyše dvadsaťjednotka hrala v Nitre aj proti Gruzíncom, takže je vyskúšaná aj organizácia zápasu," ozrejmil Kentoš, ktorý je aj s asistentom Tiborom Goljanom počas tohto obdobia v úzkom kontakte s hráčmi. "Viacerí chalani menia kluby počas aktuálneho prestupového obdobia. Pevne verím, že všetci hráči budú po športovej stránke dobré pripravení na nasledujúci zraz," zakončil Kentoš.