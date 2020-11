Strelec i Kovaľ sa chcú rozlúčiť dôstojne a vyhrať oba zvyšné zápasy

Bratislava 9. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov už prišli o šancu postúpiť na budúcoročné ME, no záver kvalifikácie chcú dohrať so cťou. Najprv ich vo štvrtok čaká súboj v Gruzínsku, o päť dní neskôr uzavrú cyklus doma s Luxemburskom. Dávid Strelec i Martin Kovaľ sa zhodli, že celý tím sa chce rozlúčiť dvoma víťazstvami.



Strelec má motiváciu navyše, keďže sa dal dokopy po zdravotných problémoch. "Prichádzam v dobrej nálade, konečne som totiž zdravý. Nálada je pozitívna a teším sa na zápasy. Za Slovan som v sobotu hral dokonca 20 minút, predtým ma stopli koleno a choroba," povedal v rozhovore pre web futbalsfz.sk devätnásťročný útočník, ktorý prišiel na zraz s jednoznačnou ambíciou: "Vyhrať oba zápasy."



Útočník Slovana Bratislava je zároveň v širšej nominácii trénera A-mužstva SR Štefana Tarkoviča: "Je to pre mňa veľká motivácia, aby som na sebe ďalej pracoval, aby som sa čo najskôr dostal aj ja do 'áčka'."



V dobrej nálade prišiel na zraz aj Kovaľ. Naladil sa fortunaligovým víťazstvom Zlatých Moraviec nad Trenčínom 5:0, na ktorom sa podieľal gólom: "Som rád za každý gól a čas na ihrisku. Aj táto situácia mi dá veľa do ďalšej kariéry. Som však rád, že sa darí mužstvu."



Aj Kovaľ, ktorý nahradil v nominácii Tomáš Suslova, chce pomôcť dvadsaťjednotke k úspešnej rozlúčke s kvalifikáciou, o to viac, že je to pre neho záverečný dvojzápas v tejto vekovej kategórii. "Keďže je to náš posledný zraz v dvadsaťjednotke, budem sa snažiť, aby som si ho čo najviac užil. Budeme chcieť vyhrať obe stretnutia a ukončiť kvalifikáciu čo najkrajšie," uviedol 21-ročný krídelník. Mladí Slováci figurujú v 2. kvalifikačnej skupine na štvrtej priečke s deväťbodovým ziskom.