Taliansko v 1. skupine kvalifikácie ME 2021 triumfovalo nad Švédmi 4:1

Kvalifikácia ME 2021 futbalistov do 21 rokov



1. skupina:



Luxembursko – Írsko 1:2 (0:1)

Góly: 84. Avdusinovič - 35. Ogunfaolu-Kayode, 65. Lennon, ČK: 90.+2 Korac (Lux.)



Taliansko - Švédsko 4:1 (1:0)

Góly: 48. a 61. Raspadori, 27. Maleh, 68. Scamacca – 50. Karlsson



tabuľka:



1. Taliansko 10 8 1 1 27:5 25



2. Írsko 10 6 1 3 15:8 19



3. Island 9 6 0 3 16:12 18



4. Švédsko 9 5 0 4 28:12 15



5. Arménsko 8 1 0 7 4:27 3



6. Luxembursko 10 1 0 9 3:29 3

Bratislava 18. novembra (TASR) - Futbalisti Talianska do 21 rokov potvrdili prvenstvo v 1. skupine kvalifikácie ME 2021 domácim triumfom nad Švédskom 4:1. Na druhú priečku neúplnej tabuľky poskočilo Írsko po víťazstve v Luxembursku 2:1. V skupine neodohrali zápasy Arménska so Švédskom a Islandom, o ich osude rozhodne UEFA.Na budúcoročnom šampionáte v Maďarsku a Slovinsku sa okrem hostiteľských krajín predstaví deväť víťazov skupín a päť najlepších tímov z druhých miest tabuliek.