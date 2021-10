Futbalový tréner J. Kentoš privítal na zraze v Nitre štrnásť hráčov

Nitra 3. októbra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš mal v nedeľu na zraze tímu pred kvalifikačnými duelmi ME 2023 proti Španielsku a Malte k dispozícii 14 hráčov.



V prvej partii reprezentantov boli Matúš Malý, Filip Lichý, Miroslav Gono, Roland Galčík, Richard Ludha, Ivan Krajčírik, Ľubomír Belko, Adam Goljan, Tomáš Nemčík, Adrián Kaprálik, Samuel Suľa, Peter Kováčik, Matej Trusa a Mikuláš Bakaľa, ktorý v nominácii nahradil chorého Kristiána Miháleka. Zvyšní hráči prídu na zraz počas nedele a pondelka.



Mladí Slováci v septembri v kvalifikácii zdolali Litvu 3:1, resp. prehrali v Severnom Írsku 0:1. V tabuľke C-skupiny sú na 5. mieste. "Som rád, že sa môžeme opäť po necelom mesiaci stretnúť. Verím, že budeme všetci zdraví a budeme úspešnejší ako v septembri. Všetci sme mali predstavu o väčšom bodovom zisku. Teraz to bude v oboch zápasoch o našom prístupe, o správnej motivácii, o našich hlavách a hraní s odvahou. Musíme sa koncentrovať na to, čo máme urobiť a spraviť si vnútorný rešerš toho, čo nám chýbalo v Severnom Írsku. Musíme byť na seba nároční, lebo keď nebudeme, nebudeme sa nikdy zlepšovať," citoval Kentoša web SFZ.



V dobrej nálade prišiel na zraz brankár MFK Ružomberok Ivan Krajčírik. "Som veľmi spokojný, keďže sme v lige vyhrali tri zápasy za sebou (nad Slovanom 1:0, Žilinou 2:0 a Liptovským Mikulášom 4:1 – pozn.). Každý jeden z týchto duelov bol náročný, proti Slovanu a Žiline to bolo fyzickejšie a proti Mikulášu to bolo o tom, aby sme nič nepodcenili. Výsledky a výkony na klubovej úrovni tešia, ale teraz sa už koncentrujem na reprezentačné povinnosti," uviedol Krajčírik, ktorý tiež okomentoval najbližších súperov: "So Španielmi to bude náročný zápas, fyzický, behavý, bude to o tom, ako ho zvládneme v hlavách, ako k nemu pristúpime. Dúfam, že ich potrápime a niečo sa nám podarí uhrať. Malta musíme zdolať, hráme proti nej doma, nesmieme nič podceniť."



Slováci nastúpia počas októbrového asociačného termínu proti Španielsku (8. októbra v Seville o 20.45) a Malte (12. októbra v Nitre o 16.30).