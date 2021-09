VIDEO: V kádri SR 21 štyri zmeny, Kentoš: Chceme hrať odvážne dopredu

Nominácia tímu SR 21 na zápasy kvalifikácie ME 2023 proti Španielsku (8. októbra o 20.45 SELČ v Seville) a Malte (12. októbra o 16.30 h v Nitre):

Brankári: Ivan Krajčírik (MFK Ružomberok), Richard Ludha (FK Železiarne Podbrezová), Ľubomír Belko (MŠK Žilina)



Obrancovia: Peter Kováčik (FK Železiarne Podbrezová), Kristián Mihálek (FC Petržalka), Sebastián Kóša (FC Spartak Trnava), Tomáš Nemčík, Samuel Suľa (obaja MŠK Žilina), Ivan Mesík (FC Nordsjaelland), Matúš Malý (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Matúš Vojtko (ŠK Slovan Bratislava)



Stredopoliari: Martin Šviderský (Manchester United U23), Peter Pokorný (Real Sociedad), Samuel Lavrinčík, Matúš Kmeť (obaja AS Trenčín), Miroslav Gono, Adam Goljan (obaja MŠK Žilina), Ján Bernát (KVC Westerlo), Filip Lichý (ŠK Slovan Bratislava), Roland Galčík (FK Železiarne Podbrezová)



Útočníci: Jakub Kadák (AS Trenčín), Matej Trusa (MFK Zemplín Michalovce), Adrián Kaprálik (MŠK Žilina)



Realizačný tím:



Hlavný tréner: Jaroslav Kentoš



Asistenti trénera: Tibor Goljan, Mário Auxt



Tréner brankárov: Pavel Kamesch



Kondičný tréner: Andrej Caban



Technický vedúci: Martin Hrnčír



Lekár: František Rigo



Fyzioterapeuti: Jozef Štieber, Michal Krajník



Kustódi: Michal Beseda, Patrik Fedor



Najbližší program:



piatok 8. októbra



17.30 Litva - Malta /Alytus/



18.00 Rusko - Severné Írsko /Chimki/



20.45 Španielsko - SLOVENSKO /Sevilla/



utorok 12. októbra



16.30 SLOVENSKO - Malta /Nitra/



17.30 Litva - Rusko /Alytus/



20.45 Španielsko - Severné Írsko /Sevilla/



Tabuľka:



1. Španielsko 2 2 0 0 6:1 6



2. Rusko 2 1 0 1 7:4 3



3. Sev. Írsko 2 1 0 1 2:4 3



4. Malta 2 1 0 1 4:7 3



5. SLOVENSKO 2 1 0 1 3:2 3



6. Litva 2 0 0 2 1:5 0

Bratislava 29. septembra (TASR) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš nominoval na októbrový dvojzápas kvalifikácie ME 2023 v Španielsku a doma s Maltou 23 hráčov. V porovnaní so septembrovým zrazom sú v kádri štyri zmeny. Ocitli sa v ňom brankár Richard Ludha, obrancovia Matúš Malý a Samuel Suľa a stredopoliar Matúš Kmeť.Slováci vstúpili do kvalifikácie domácou výhrou 3:1 nad Litvou, následne prehrali v Severnom Írsku 0:1. Po dvoch zápasoch sú na čele tabuľky C-skupiny Španieli s plným počtom 6 bodov. Slováci, Rusi, Severní Íri aj Malta ich nazbierali tri.povedal na úvod stredajšej tlačovej konferencie tréner dvadsaťjednotky.Mladých Slovákov čaká 8. októbra o 20.45 SELČ v Seville súper svetového rangu a topfavorit skupinypoznamenal Kentoš.Proti Malte bude povinnosťou Slovákov zabodovať naplno. Predurčuje ich k tomu kvalita kádra a tiež domáce prostredie. Duel je na programe 12. októbra o 16.30 h v Nitre.dodal Kentoš.O šampionát bojuje 53 mužstiev a na záverečný turnaj postúpi 16 tímov. Istotu majstrovstiev Európy majú hostiteľské krajiny Rumunsko a Gruzínsko. Postup na šampionát si vybojuje deväť víťazov skupín a najlepšie mužstvo z druhých miest. O ďalšie štyri miestenky zabojuje zvyšných osem reprezentácií na druhých miestach, ktoré vytvoria dvojice a budú medzi sebou súperiť v baráži, tá je na programe v septembri 2022.