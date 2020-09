Kentoš po dueloch so Švajčiarmi: Odraziť sa od výkonu v odvete

Bratislava 11. septembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš priznal, že v dvojzápase kvalifikácie ME 2021 proti švajčiarskym rovesníkom (1:4, 1:2) chcel dosiahnuť lepšie výsledky, no najmä druhý duel priniesol aj niekoľko pozitív. Práve od výkonu v nitrianskej "odvete" by sa mali jeho zverenci ďalej odraziť a nadviazať naň počas ďalších reprezentačných sústredení.



"Z pohľadu výsledkov bol zraz negatívny. Chceli sme dosiahnuť lepšie výsledky," uviedol v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Kentoš, ktorý si počas septembrového asociačného termínu odbil súťažnú premiéru na lavičke SR 21. Jeho tím figuruje po šiestich vystúpeniach na piatej priečke šesťčlennej tabuľky so šiestimi bodmi za dve víťazstvá a štyri prehry. Má už len teoretickú šancu na druhú priečku v skupine, musel by všetky zápasy vyhrať a Francúzi všetky prehrať. "Po zápase v Nitre sme nemali veľa času, všetko sa zbehlo veľmi rýchlo. Rozlúčili sme sa a nebavili sme sa o aktuálnej situácii v tabuľke. Skôr sa budeme o tom rozprávať na ďalšom zraze. Myslím si však, že hrať za reprezentáciu by mala byť česť. Cieľ, ktorý sme mali, dostať sa na záverečný šampionát, nám uniká, ale na druhej strane, do každého zápasu musia ísť hráči s maximálnym nasadením," zdôraznil tréner slovenskej "dvadsaťjednotky".



Ďalšie asociačné termíny by tak mohli poslúžiť aj na tvorbu nového kádra. Najbližšie mladí Slováci privítajú 8. októbra Azerbajdžan. "V nominácii bude možno viac mladších hráčov, ktorí budú môcť zasiahnuť aj do ďalšej kvalifikácie. V októbri však hrá naša devätnástka Elite Round, na ktorom bude bojovať o postup na majstrovstvá Európy. Ešte nepadlo rozhodnutie, ktorí hráči budú, v ktorom výbere. Budeme sa o tom rozprávať s trénerom 19-ky Albertom Rusnákom a aj s vedením Slovenského futbalového zväzu. Môžem však povedať, že kostru októbrovej nominácie budú tvoriť hráči, ktorí boli aj na zraze v septembri," povedal Kentoš.



Tréneri museli počas dvojzápasu so Švajčiarskom pracovať aj na mentálnej stránke hráčov. "V prvom zápase mali chalani príliš veľký rešpekt, málo sebavedomia, z čoho vyplývali technické a taktické chyby. Bez sebavedomia totiž proti súperovi, akým boli Švajčiari, nie je možné uspieť," tvrdí Kentoš, ktorý vyzdvihol prístup zverencov k stanoveným úlohám: "Okrem skvelého prístupu k povinnostiam ma hráči potešili výkonom v odvete. Od toho by sme sa mali odraziť a pokračovať počas ďalších zrazov." Niektorí hráči výkonmi a nasadením príjemne prekvapili: "V prvom zápase neboli individuálne výkony dobré, v odvete sa to zmenilo a viacerí hrali nadštandardne. Nechcem menovať, poviem však, že za posledné obdobie urobil najväčší progres Ivan Mesík."