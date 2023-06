Nemecký futbalový zväz odsúdil rasistické urážky

Berlín 23. júna (TASR) - Nemecký futbalový zväz (DFB) odsúdil fanúšikov, ktorí rasisticky urážali hráčov nemeckej reprezentácie do 21 rokov počas ME. Uviedol, že podnikne právne kroky proti všetkým, ktorí sa na slovných útokoch voči Youssoufovi Moukokaovi a Jessicovi Ngankamaovi podieľali.



"Chceli by sme verejne odsúdiť a vyjadriť zhnusenie nad ľuďmi, ktorí rasovo napádali niektorých našich hráčov. Odkazujeme im, že nie sú viac fanúšikovia, nechceme a nepotrebujeme ich. Sme hrdí na to, že sme otvorení, rôznorodí a pestrí," uviedol DFB vo svojom vyhlásení.



Moukoko a Ngankam čelili rasistickým urážkam na sociálnych sieťach po úvodnom zápase Nemecka s Izraelom (1:1) na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov. Informáciu priniesla agentúra DPA.