O vstupenky je veľký záujem, za 24 hodín sa predalo vyše 12.500

Bratislava 23. októbra (TASR) - O vstupenky na budúcoročné majstrovstvá Európy futbalistov do 21 rokov na Slovensku je veľký záujem. Po niekoľkých hodinách od začiatku predpredaja pre registrovaných fanúšikov má svojho majiteľa už viac ako 12.500 lístkov.



"Spustenie predaja hodnotíme veľmi pozitívne, tvrdo sme pracovali na vytvorení zaujímavej stratégie. Za 24 hodín bolo predaných celkovo 12.513 vstupeniek. Vážime si tento divácky záujem a úprimne ďakujeme všetkým za podporu. Je to pre nás ešte väčšia motivácia priniesť futbalovým fanúšikom jedinečný zážitok a vytvoriť pre nich výnimočné podujatie," uviedla pre web šampionátu riaditeľka organizačného výboru ME Mária Berdisová a prezradila, koľko vstupeniek je aktuálne v predaji: "V prvej fáze sme uvoľnili približne tretinu vstupeniek. V nasledujúcej fáze uvoľníme do predaja ďalšie kapacity."



Niektorí fanúšikovia zaznamenali pri kúpe vstupeniek menšie technické problémy, ktoré sa však organizátorom podarilo v krátkom čase napraviť. "Všetky problémy boli odstránené bezodkladne po ich zistení – išlo o problém prepojenia platobnej brány kvôli diakritike. Čo sa však týka samotného systému, ten napriek veľkému záujmu stíhal spracovať všetky požiadavky aj s rezervou, keďže je dimenzovaný na väčšiu mieru záťaže," dodala riaditeľka organizačného výboru.



Prvýkrát sa vstupenky predávajú cez "jednotný" systém na všetky štadióny. "Ten sme vybrali a konzultovali so zástupcami UEFA. Lístky na podujatie sú k dispozícii vo veľkom predstihu, čo je na slovenské pomery neobvyklé, ale je to súčasť stratégie," doplnila Berdisová.



V aktuálnej fáze vstupenky nakupujú najmä fanúšikovia zo Slovenska. Záujem zo strany zahraničných fanúšikov sa očakáva až po žrebe finálového turnaja, ktorý sa uskutoční 3. decembra 2024 v Bratislave. Po žrebe nasleduje hlavná fáza predaja vstupeniek, už na konkrétne zápasy.