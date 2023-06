Portugalci a Gruzínci postúpili do štvrťfinále ME

ME hráčov do 21 rokov:



A-skupina



Holandsko - Gruzínsko 1:1 (1:1)



Góly: 45.+6 Taylor - 42. Davitašvili







Portugalsko - Belgicko 2:1 (0:0)



Góly: 56. Neves, 89. Dantas (z 11 m) - 65. Vertessen







tabuľka:



1. Gruzínsko 3 1 2 0 5:3 5 *



2. Portugalsko 3 1 1 1 3:4 4 *



3. Holandsko 3 0 3 0 2:2 3



4. Belgicko 3 0 2 1 3:4 2



* postup do štvrťfinále









Tbilisi 27. júna (TASR) - Futbalisti Gruzínska a Portugalska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov. V utorkovom stretnutí v A-skupine remizoval domáci výber v Tbilisi s Holandskom 1:1, Portugalcov poslal do vyraďovačky triumf nad Belgickom 2:1.