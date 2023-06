Šampionát štartuje štyrmi duelmi, titul obhajujú Nemci

zloženie základných skupín ME hráčov do 21 rokov:



A-skupina: Gruzínsko, Portugalsko, Belgicko, Holandsko



B-skupina: Rumunsko, Španielsko, Ukrajina, Chorvátsko



C-skupina: Česko, Anglicko, Nemecko, Izrael



D-skupina: Nórsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Taliansko



Bratislava 20. júna (TASR) - Obhajcovia titulu Nemci, ale aj futbalisti Portugalska, Talianska či Španielska patria k najväčším favoritom 24. majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, ktoré od stredy štartujú v Gruzínsku a Rumunsku. Medzi 16-tkou najlepších tímov Európy chýbajú Slováci, ktorí neuspeli v barážovom dvojzápase s Ukrajinou.Dejiskami šampionátu sú rumunské mestá Bukurešť a Kluž a gruzínske Tbilisi, Batumi a Kutaisi. ME vyvrcholia finálovým zápasom v sobotu 8. júla na 20-tisícovom štadióne v Batumi.Na šampionáte môžu štartovať hráči narodení najneskôr 1. januára 2000, turnaj zároveň slúži ako kvalifikácia na OH 2024 v Paríži. Postup na OH si zabezpečia štyria semifinalisti, pričom istú účasť má usporiadateľská krajina Francúzsko. V prípade, že sa do semifinále dostane Anglicko, ktoré nie je člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV), bude sa konať olympijská kvalifikácia, do ktorej sa zapoja 2. a 3. tím z rebríčka druhých mužstiev. Ak takáto situácia nastane, kvalifikačné zápasy sa uskutočnia 7. alebo 8. júla v Bukurešti.Slovenskí reprezentanti obsadili v kvalifikačnej C-skupine 2. miesto za Španielskom. V následnom barážovom dvojzápase nestačili na Ukrajinu - tú najskôr zdolali 3:2, no v odvete prehrali 0:3.Obhajcovia titulu Nemci vstúpia do turnaja s cieľom získať štvrtý titul na ME do 21 rokov. Na predošlých troch šampionátoch sa zakaždým dostali do finále. Pred dvomi rokmi zdolali vo finálovom súboji Portugalsko 1:0. Najúspešnejšie krajiny na ME "21" sú s piatimi prvenstvami Taliani a Španieli.Šampionát sa začne tromi zápasmi skupín A a B o 18.00 SELČ, v stredu je na programe aj duel Rumunsko - Španielsko o 20.45.