Slováci musia s Talianmi bodovať, aby zachovali možnosť na postup

Majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov - A-skupina:



sobota, 21.00 h (Štadión Antona Malatinského v Trnave)



SLOVENSKO - Taliansko /rozhodcovia: Minakovič - Borovič, Božovič (všetci Srb.)/



predpokladané zostavy:



SR: Belko - Kopásek, Jakubko, Obert, Javorček - Rigo, M. Sauer, Suslov - Kaprálik, Marcelli, L. Sauer



Taliansko: Desplanches - Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri - Fabbian, Prati, Ndour - Baldanzi, Koleosho - Gnonto

Trnava 13. júna (TASR) - Ak chcú Slováci pomýšľať na postup z A-skupiny majstrovstiev Európy futbalistov do 21 rokov, musia proti Talianom bodovať. Zápas je na programe v sobotu o 21.00 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Domáci doň vstupujú po sympatickom výkone s favorizovanými Španielmi, keď im ušiel bod v 90. minúte a prehrali 2:3.Tréner Jaroslav Kentoš sa už na nominačnom brífingu nechal počuť, že oboch súperov považuje za rovnako náročných. Kým Španieli vynikali v intenzite hry a technickej vyspelosti jednotlivých hráčov, Taliani budú podľa neho viac taktickejší. V úvodnom dueli potvrdili pozíciu favorita, no Rumunov zdolali len tesne 1:0. Slovenskása s nimi stretla celkovo päťkrát - raz vyhrala a po dvakrát remizovala a prehrala. Jediný triumf sa zrodil v prípravnom zápase v septembri 2018 po dvoch góloch Lukáša Haraslína a jednom presnom zásahu Samuela Mráza. Z vtedajšej základnej jedenástky hostí časom zrejme najviac zaujal stredopoliar Manuel Locatelli z Juventusu Turín. Momentálne je jedným z najväčších ťahúňov mladých Talianov krídelník Wilfried Gnonto z Leeds United. V ich tíme pôsobí niekoľko hráčov Serie A vrátane jediného strelca Tommasa Baldanziho, stredopoliara AS Rím. Okrem neho je v mužstve z najvyššej talianskej súťaže aj obranca Daniele Ghilardi, klubový spoluhráč Tomáša Suslova z Hellasu Verona.povedal Suslov, ktorý v dueli so Španielskom vyrovnal na 2:2 z pokutového kopu. Ešte pred ním skóroval Samuel Kopásek, pre ktorého podržal loptu a zamestnal obranu Nino Marcelli. Duel sa hral vo vysokom tempe a na jeho konci mali niekoľkí domáci hráči problémy s kŕčmi.zhodnotil obranca Žiliny. Z každej skupiny postúpia do štvrťfinále po dva tímy, víťazsa predstaví v Trnave a druhý najlepší tím v Dunajskej Strede.