Slováci prehrávali po prvom polčase so Španielskom 0:2

ME do 21 rokov



A-skupina



Bratislava



Slovensko - Španielsko 0:2 po polčase



Góly: 16. Pubill, 18. Joseph. Rozhodcovia: Sylwestrzak - Karasewicz, Heinig (všetci Poľ.), ŽK: Suslov



SR 21: Belko - Kopásek, Jakubko, Obert, Javorček - Rigo, Nebyla, Suslov - Marcelli, Hollý, L. Sauer



Španielsko 21: Iturbe - Pubill, Mosquera, Tarrega, Martin - Guerra, Turrientes - Sanchez, Torre, Lopez - Joseph

Na snímke gól na 1:0, v popredí strelec gólu Marc Pubill (Španielsko) a v pozadí brankár Ľubomír Belko (Slovensko) počas zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Španielsko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Bratislave v stredu 11. júna 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke gól na 2:0, vpravo ho strieľa Mateo Joseph (Španielsko) a vľavo brankár Ľubomír Belko (Slovensko) počas zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Španielsko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Bratislave v stredu 11. júna 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke gólová radosť Španielov, vpravo strelec gólu na 2:0 Mateo Joseph a jeho spoluhráč Diego Lopez počas zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Španielsko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Bratislave v stredu 11. júna 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke vľavo futbalista Samuel Kopásek (Slovensko) a vpravo Diego Lopez (Španielsko) počas zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Španielsko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Bratislave v stredu 11. júna 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke gól na 1:0, vľavo brankár Ľubomír Belko (Slovensko), vpravo obranca Jakub Jakubko (Slovensko) a uprostred strelec gólu Marc Pubill (Španielsko) počas zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Španielsko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Bratislave v stredu 11. júna 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke Tomáš Suslov (Slovensko) vyrovnáva na 2:2 z penalty počas zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Španielsko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Bratislave v stredu 11. júna 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti do 21 rokov prehrávali po prvom polčase úvodného zápasu ME tejto vekovej kategórie so Španielskom 0:2. V stretnutí A-skupiny na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne poslal hostí do vedenia v 16. minúte Marc Pubill, o dve minúty zvýšil ich náskok Mateo Joseph.