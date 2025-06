Slováci remizovali v generálke so Slovinskom 2:2

prípravný zápas hráčov do 21 rokov (Leoben/Rak.):



SLOVENSKO 21 - Slovinsko 21 2:2 (1:0)



Góly: 8. Obert, 69. Jambor - 78. Pišek, 90.+4 Kojič. Rozhodovali: Semler – El Sadany, Rekik (všetci Rak.)

Leoben 3. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov remizovali v generálke na blížiace sa domáce ME (11.-28. júna) s rovesníkmi zo Slovinska 2:2. Neoficiálny prípravný zápas sa hral za zatvorenými dverami v rakúskom Leobene.viedli po prvom polčase 1:0 po góle obrancu Adama Oberta, ktorý sa presadil v 8. minúte po prihrávke Lea Sauera strelou po zemi k pravej žrdi. Vplyv na zápas mala situácia z 30. minúty, keď Slovinec Sešlar pristúpil nohu Hollému, za čo inkasoval červenú kartu. Do druhého polčasu nastúpila slovenská 21-ka s novou jedenástkou a v 69. minúte zvýšil na 2:0 Timotej Jambor, ktorý zužitkoval vydarenú prienikovú prihrávku a skóroval strelou z ôsmich metrov. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša však vedenie neudržali, v závere inkasovali dvakrát, keď remízu zariadil v nadstavenom čase Kojič. Informoval o tom web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).