Španieli si s Talianmi podelili body po remíze 1:1

Na snímke sprava futbalista Issa Doumbia (Taliansko) a hráč Pablo Marín (Španielsko) počas zápasu základnej A-skupiny Španielsko - Taliansko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Trnave v utorok 17. júna 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

ME do 21 rokov



A-skupina



Trnava



Španielsko - Taliansko 1:1 (0:0)



Góly: 53. Rodriguez - 59. Pisilli. Rozhodovali: Walsh - McFarlane, Spence (všetci Škótsko). ŽK: Pubill, Fernandez - Ghilardi, Fazzini. 12.573 divákov.



Španielsko: Cunat – Pubill (74. Sanchez), R. Marin, Herzog, Garcia – Jauregizar, P. Marin (65. Lopez) – Moro (90. Tarrega), Moleiro (74. Torre), Rodriguez (65. Guerra) – Fernandez.



Taliansko: Zacchi – Kayode, Ghilardi, Coppola, Turicchia (84. Ruggeri) – Doumbia, Guarino (84. Pirola), Bianco – Pisilli (90. Prati), Fazzini (74. Gnonto) – Ambrosino (74. Casadei).





konečná tabuľka C-skupiny:



1. Španielsko 3 2 1 0 6:4 7 - postup do štvrťfinále



2. Taliansko 3 2 1 0 3:1 7 - postup do štvrťfinále



3. SLOVENSKO 3 1 0 2 4:5 3



4. Rumunsko 3 0 0 3 2:5 0

Trnava 17. júna (TASR) - Futbalisti Španielska a Talianska si na majstrovstvách Európy do 21 rokov delili body po remíze 1:1 vA-skupine. Oba tímy už mali pred záverečným stretnutím skupinovej fázy istotu postupu do štvrťfinále. Vyraďovacia fáza sa pre oboch začne už počas najbližšieho víkendu, keď nastúpia proti postupujúcim družstvám z B-skupiny.Diváci v Trnave si museli počkať na prvý gól do druhého polčasu, v 53. minúte sa presadil za španielsku stranu Rodriguez. Taliani však veľmi rýchlo odpovedali, o šesť minút neskôr vyrovnával Pisilli. Španielsko a Taliansko tak napokon uhrali v A-skupine zhodne po sedem bodov.