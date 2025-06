Angličania vyradili Španielov na ME do 21 rokov

ME do 21 rokov - štvrťfinále



Štadión Antona Malatinského/Trnava



Španielsko - Anglicko 1:3 (1:2)



Góly: 39. Guerra (z 11 m) - 10. McAtee, 15. Elliott, 90.+4 Anderson (z 11 m). Rozhodcovia: Sozza – Imperiale, Berti (všetci Tal.), ŽK: Morton, Rowe, McAtee, ČK: Marin (Šp.)



Španielsko: Iturbe – Tarrega, Turrientes (57. Jauregizar), Bueno, Pubill – Sanchez (57. Moro), Mosquera – Guerra, Joseph (71. Torre), Moleiro (78. Rodriguez) – Lopez (71. Fernandez).



Anglicko: Beadle – Cresswell, Morton, Livramento, Hinshelwood – Elliott (72. Norton-Cuffy), Quansah – McAtee (72. Hackney), Stansfield (82. Nwaneri), Scott (52. Anderson) – Hutchinson (52. Rowe).

Trnava 21. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka postúpili do semifinále ME vo futbale do 21 rokov. V sobotnom štvrťfinálovom zápase zdolali Španielsko 3:1 a živia tak šancu na obhajobu titulu z predchádzajúceho šampionátu. V boji o finále sa v stredu 25. júna stretnú v Bratislave s Holandskom, ktoré zdolalo Portugalsko 1:0.Španieli sa stali víťazmi A-skupiny, v ktorej hralo aj Slovensko, Portugalčania zasa s plným počtom bodov a skóre 9:0 ovládli C-skupinu. Obaja favoriti tak na šampionáte končia.Španieli začali veľmi dobre, už po minúte mal šancu Lopez. Ihneď po tom trafila lopta do ruky stopéra Cresswella, arbiter odpískal pokutový kop, ale po zhliadnutí videa ho odvolal. A tak išli do vedenia Angličania v 10. minúte. Po rohovom kope sa lopta dostala k McAteemu a vzápätí ju poslal nikým nekrytý do siete. O päť minút neskôr už viedli Angličania 2:0, keď Elliott dorazil loptu do siete po strele Quansaha. Tento dôležitý moment im vlial energiu do žíl, po ďalšej akcii McAteeho zachránil Španielov brankár Iturbe. V 39. minúte sa Španieli predsa len dostali k penalte, Guerra ju premenil po faule Quansaha na Moleira.Po prestávke sa hral dobrý futbal, šancí pribúdalo a skórovať mohli obaja. Najskôr mal veľkú šancu Angličan Stansfield, ale prestrelil bránu. Na opačnej strane mal dve výborné príležitosti po sebe Guerra, ale brankár Beadle ho dokázal v oboch prípadoch vychytať. Vyrovnať mohol aj Joseph a po centri Pubilla si Cresswell takmer strelil vlastný gól. Angličania potom mali možnosť na tretí gól, ale Hinshelwood minul hlavou. Duel napokon definitívne rozhodla akcia z nadstaveného času, keď brankár Iturbe fauloval Rowea a Anderson pokutový kop bezpečne premenil. V závere zápasu sa ešte na ihrisku strhla šarvátka, po nej dostal červenú kartu obranca Marin.