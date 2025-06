ME do 21 rokov



A-skupina



Trnava



Taliansko - Rumunsko 1:0 (0:0)



Gól: 26. Baldanzi. Rozhodcovia: Fotias - Meintanas, Papadakis (všetci Gr.), ŽK: Fabbian - Munteanu, Grameni, 2450 divákov.







Taliansko: Desplanches - Zanotti (86. Kayode), Ghilardi, Pirola, Ruggeri - Fabbian, Prati, Ndour - Baldanzi (86. Pisilli), Koleosho (63. Ambrosino) - Gnonto (63. Casadei)



Rumunsko: Sava - Strata (61. Sirbu), Ignat (46. Perianu), M. Ilie, Borza - Corbu (46. Popescu), Akdag, Grameni (88. Mitrov) - Stoica (61. Burnete), Munteanu, R. Illie







tabuľka:



1. Španielsko 1 1 0 0 3:2 3



2. Taliansko 1 1 0 0 1:0 3



3. SLOVENSKO 1 0 0 1 2:3 0



4. Rumunsko 1 0 0 1 0:1 0

Trnava 11. júna (TASR) - Futbalisti Talianska zvíťazili nad Rumunskom 1:0 v „slovenskej“ A-skupine na MS hráčov do 21 rokov v Trnave. Jediný gól zápasu strelil v 26. minúte Tommaso Baldanzi.V herne vyrovnanom prvom polčase mohli Rumuni vyrovnať v nadstavenom čase, no útočník Louis Munteanu neskóroval z penalty. Rumuni sa v druhom dejstve snažili o vyrovnanie, no ofenzívne nebezpeční boli aj Taliani. Ani viacero šancí na oboch stranách však už gól neprinieslo a tak si Taliani pripísali plný bodový zisk.