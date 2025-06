Czinege o ME v roku 2000: „Najlepšie obdobie v mojej kariére

V dobrej nálade sa zišli 20. mája 2000 v Hoteli Slovakia v Tatranskej Lomnici futbaloví reprezentanti SR do 21 rokov na záverečnom sústredení pred majstrovstvami Európy futbalistov tejto vekovej kategórie, ktoré sa po prvýkrát uskutočnia na Slovensku. Na snímke prichádzajú do hotela /zľava/ reprezentačný tréner Dušan Radolský, Karol Kisel, Szilárd Németh a Juraj Cinege Foto: TASR - S. Písecký

Slovensko na ME 2000:



Brankári: Peter Bartalský, Kamil Čontofalský, Gejza Pulen



Obrancovia: Eduard Hrnčár, Marián Čišovský, Peter Hlinka, Miloš Krško, Vratislav Greško, Peter Lérant, Martin Petráš, Andrej Šupka



Stredopoliari: Karol Kisel, Juraj Czinege, Miroslav Barčík, Marek Mintál, Pavol Sedlák



Útočníci: Szilárd Németh, Peter Babnič, Ľubomír Meszároš, Martin Vyskoč



Tréner: Dušan Radolský







Výsledky SR na ME 2000



OSEMFINÁLE /baráž/



14. novembra 1999 Moskva



Rusko 21 - Slovensko 21 0:1 (0:0)



Gól: 66. Czinege



Slovensko: Čontofalský – Čišovský, Lérant, Hlinka, Krško - Kisel, Turza, Czinege, Ed. Hrnčár (58. Barčík) - Babnič (90. Šupka). Sz. Németh (84. Vyskoč).







odveta 17. novembra 1999 Bratislava



Slovensko 21 - Rusko 21 3:1 (0:0)



Góly: 51. Barčík, 66. Sz. Németh, 74. Vyskoč – 90. Saveliev



Slovensko 21: Čontofalský – Šupka, Lérant, Hlinka, Greško - Kisel, Turza (9. Zárecký), Czinege (60. Porázik), Barčík - Sz. Németh, Vyskoč (86. Meszároš).







ZÁVEREČNÝ TURNAJ ME 2000



27. mája 2000 Bratislava



Slovensko 21 - Turecko 21 2:1 (1:0)



Góly: 6. Greško, 67. Čišovský – 63. Ahmet



Slovensko 21: Čontofalský – Čišovský, Lérant, Hlinka, Greško - Kisel, Czinege (87. Sedlák), Krško, Barčík (87. Ed. Hrnčár) - Babnič (69. Meszároš), Sz. Németh.







29. mája 2000 – Bratislava



Slovensko 21 - Taliansko 21 1:1 (0:1)



Góly: 73. Babnič – 17. Baronio. ČK: 54. Pirlo



Slovensko 21: Čontofalský – Čišovský, Lérant, Hlinka, Ed. Hrnčár (71. Mintál) - Kisel (46. Barčík), Czinege, Krško, Greško – Babnič, Sz. Németh (90. Sedlák).







1. júna 2000 Bratislava



Slovensko 21 - Anglicko 21 2:0 (0:0)



Góly: 67. Babnič, 74. Sz. Németh



Slovensko 21: Čontofalský – Čišovský, Lérant, Hlinka, Ed. Hrnčár - Barčík (89. Vyskoč), M. Petráš, Czinege, Greško - Babnič (90. Šupka), Sz. Németh (89. Sedlák).







4. júna 2000 Bratislava



Slovensko 21 - Španielsko 21 0:1 (0:0)



Gól: 58. Ferrón



Slovensko 21: Čontofalský – Čišovský, Lérant, Hlinka, Greško - Kisel, M. Petráš, Czinege (71. Sedlák), Barčík (82. Mintál) - Babnič (67. Ed. Hrnčár), Sz. Németh.





Bratislava 10. júna (TASR) - Kontinentálny šampionát do 21 rokov vo futbale sa na Slovensku po prvý raz konal na prelome milénia. Hralo sa v Bratislave na Pasienkoch a na Tehelnom poli a aj v Trnave a Trenčíne. Slovenskí futbalisti pod vedením Dušana Radolského si účasť na ňom museli vybojovať. Triumfovali v kvalifikačnej skupine a v baráži zdolali silné Rusko.Silné jadro tohto výberu vtedy tvorili Peter Babnič, Juraj Czinege, Szilárd Németh, Vratislav Greško, Kamil Čontofalský, Karol Kisel, či Marián Čišovský. V skupine sa slovenskí mladíci stretli s Talianskom, Tureckom a Anglickom.povedal pre TASR Czinege.Slováci v B-skupine skupine zdolali Turecko 2:1, remizovali s Talianskom 1:1 a poradili si s Anglickom 2:0. V tabuľke skončilina druhom mieste, ktoré ich poslalo do boja o bronz. Na Španielov na čele s Gabrim, Puyolom alebo Xavim, už však slovenský entuziazmus nestačil. Bolo z toho nepopulárne 4. miesto, ale aj vybojovaná účasť na olympiáde v Sydney. „dodal Czinege.V Bratislave sa mimochodom na tomto šampionáte predstavili aj vychádzajúce hviezdy Jamie Carragher, Frank Lampard, Danny Murphy, Yildiray Bastürk, či Andrea Pirlo. Práve neskôr veľmi úspešný Pirlo dal vo finále dva góly Čechom, za ktorých nastúpili napríklad Zdeněk Grygera, Milan Baroš, Tomáš Ujfaluši, či Marek Jankulovski. Na Slovensku sa diváci mohli kochať aj umením Marka Van Bommela, Jana Vennegoora of Hesselinka, Stipeho Pletikosu, Igora Tudora, či Boška Balabana.“ povedal vtedajší kapitán slovenského výberu.Tréner Dušan Radolský vtedy pred barážou s Ruskom povedal hráčom, že ak postúpia, môžu ho ostrihať dohola. Hráči mali o motiváciu navyše a po dvojzápase mal zasa Czinege v rukách holiacu mašinku. Tréner Slovákov vtedy uviedol, že mal šťastie na výbornú generáciu hráčov a to pre TASR potvrdil aj Czinege: „