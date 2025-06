Kompletný prehľad kádrov účastníkov európskeho šampionátu do 21 rokov

oficiálne nominácie /zdroj: uefa.com/



A-skupina:



SLOVENSKO



Brankári: Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Tomáš Frühwald (Bohemians Praha), Adam Danko (Železiarne Podbrezová)



Obrancovia: Samuel Kopásek (MŠK Žilina), Adam Gaži (MFK Skalica), Jakub Jakubko (FC Košice), Marek Ujlaky (Spartak Trnava), Adam Obert (Cagliari Calcio), Filip Mielke (Podbrezová), Dominik Javorček (Holstein Kiel), Nicolas Šikula (MFK Dukla Banská Bystrica)



Stredopoliari: Sebastian Nebyla (FK Jablonec), Martin Šviderský (UD Almeria), Artur Gajdoš (AS Trenčín), Tomáš Rigo (FC Baník Ostrava), Tomáš Suslov (Hellas Verona), Dominik Hollý (FK Jablonec), Mário Sauer (MŠK Žilina)



Útočníci: Leo Sauer (NAC Breda), Adrián Kaprálik (MŠK Žilina), Nino Marcelli (Slovan Bratislava), Roman Čerepkai (Košice), Timotej Jambor (Žilina)



Tréner: Jaroslav Kentoš







Španielsko



Brankári: Alejandro Iturbe (Atletico Madrid), Aitor Fraga (Real Sociedad San Sebastián), Pablo Cunat (FC Cartagena)



Obrancovia: Marc Pubill (UD Almeria), Cristian Mosquera (Valencia CF), Rafa Marin (Real Madrid), Cesar Tarrega Requeni (Valencia CF), Juanma Herzog (UD Las Palmas), Gerard Martin (FC Barcelona), Hugo Bueno (Feyenoord Rotterdam)



Stredopoliari: Javi Guerra (Valencia CF), Benat Turrientes (Real Sociedad San Sebastian), Pablo Torre (FC Barcelona), Mikel Jaureguizar (Athletic Bilbao), Juanlu Sanchez (FC Sevilla), Alberto Moleiro (UD Las Palmas), Pablo Marin (Real Sociedad San Sebastian)



Útočníci: Diego Lopez (Valencia CF), Mateo Joseph (Leeds United), Raul Moro (Real Valladolid), Yeremay Hernandez (Deportivo La Coruna), Jesus Rodriguez (Real Betis), Roberto Fernandez (Espanyol Barcelona)



Tréner: Santi Denia







Taliansko



Brankári: Sebastiano Desplanches (Palermo), Gioele Zacchi (Latina Calcio), Jacopo Sassi (FC Crotone)



Obrancovia: Mattia Zanotti (FC Lugano), Matteo Ruggeri (Atalanta Bergamo), Lorenzo Pirola (Olympiakos Pireus), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Michael Kayode (FC Brentford), Diego Coppola (Hellas Verona), Riccardo Turicchia (Juventus Turín), Gabriele Guarino (Carrarese Calcio)



Stredopoliari: Matteo Prati (Cagliari Calcio), Cher Ndour (ACF Fiorentina), Cesare Casadei (FC Turín), Giovanni Fabbian (FC Bologna), Issa Doumbia (FC Benátky), Niccolo Pisilli (AS Rím), Jacopo Fazzini (FC Empoli), Alessandro Bianco (AC Monza)



Útočníci: Giuseppe Ambrosino (FC Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds United), Tommaso Baldanzi (AS Rím), Luca Koleosho (FC Burnley)



Tréner: Carmine Nunziata







Rumunsko



Brankári: Razvan Sava (Udinese Calcio), Otto Hindrich (CFR Kluž), Vlad Rafaila (US Lecce)



Obrancovia: Dan Sirbu (FCV Farul Constanta), Cristian Ignat (FC Rapid Bukurešť), Costin Amzar (SC Al-Nasr), Umit Akdag (FC Toulouse), Matei Ilie (CFR Kluž), Andrei Borza (FC Rapid Bukurešť), Matteo Dutu (AC Miláno), Tony Joshep Strata (AJ Ajaccio)



Stredopoliari: Constantin Grameni (FC Rapid Bukurešť), Octavian Popescu (FCSB), Zoran Mitrov (FC Botosani), Catalin Vulturar (FC Rapid Bukurešť), Marius Corbu (APOEL Nikózia), Rares Ilie (US Catanzaro), Ovidiu Perianu (AFC Unirea Slobozia), Cristian Mihai (UTA Arad)



Útočníci: Ianis Stoica (FC Hermannstadt), Louis Munteanu (CFR Kluž), Rares Burnete (US Lecce), Vladislav Blanuta (FC Universitatea Kluž)







B-skupina:



Česko



Brankári: Jiří Borek (1. FC Slovácko), Lukáš Horníček (SC Braga), Jan Koutný (SK Sigma Olomouc)



Obrancovia: Matěj Hadaš (SK Sigma Olomouc), Denis Halinský (FC Slovan Liberec), Štěpán Chaloupek (SK Slavia Praha), Josef Koželuh (FC Slovan Liberec), Jan Paluska (FC Viktoria Plzeň), Filip Prebsl (Górnik Zabrze), Karel Spáčil (FC Hradec Králové), Martin Suchomel (AC Sparta Praha)



Stredopoliari: Kryštof Daněk (LASK Linz), Adam Karabec (Hamburger SV), Daniel Langhamer (FC Teplice), Ondřej Kričfaluši (FC Teplice), Alexandr Sojka (FC Viktoria Plzeň), Vojtěch Stránský (FK Mladá Boleslav), Matěj Šín (FC Baník Ostrava), Denis Višinský (FC Slovan Liberec), Patrik Vydra (AC Sparta Praha)



Útočníci: Daniel Fila (FC Benátky), Václav Sejk (FC Famalicao), Filip Vecheta (MFK Karviná)



Tréner: Jan Suchopárek







Anglicko



Brankári: James Beadle (FC Brighton & Hove Albion), Tommy Simkin (FC Stoke City), Teddy Sharman-Lowe (FC Chelsea)



Obrancovia: Tino Livramento (Newcastle United), Ronnie Edwards (Queens Park Rangers), Jarell Quansah (FC Liverpool), Charlie Cresswell (FC Toulouse), Brooke Norton-Cuffy (FC Janov), CJ Egan-Riley (FC Burnley)



Stredopoliari: Hayden Hackney (FC Middlesbrough), Jobe Bellingham (AFC Sunderland), Elliot Anderson (Nottingham Forest), James McAtee (Manchester City), Archie Gray (Tottenham Hotspur), Jack Hinshelwood (FC Brighton & Hove Albion), Alex Scott (AFC Bournemouth), Tyler Morton (FC Liverpool)



Útočníci: Jonathan Rowe (Olympique Marseille), Omari Hutchinson (Ipswich Town), Samuel Iling-Junior (FC Middlesbrough), Jay Stansfield (Birmingham City), Harvey Elliott (FC Liverpool), Ethan Nwaneri (FC Arsenal)



Tréner: Lee Carsley







Nemecko



Brankári: Noah Atubolu (SC Freiburg), Tjark Ernst (Hertha Berlín), Nahuel Noll (SpVgg Greuther Fürth)



Obrancovia: Bright Akwo Arrey-Mbi (SC Braga), Elias Baum (SV 07 Elversberg), Nathaniel Brown, Pharrel Nnamdi Collins (obaja Eintracht Frankfurt), Tim Oermann (VfL Bochum), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf), Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach)



Stredopoliari: Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion), Caspar Jander (1. FC Norimberg), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Eric Martel (1. FC Kolín), Paul Nebel (1. FSV Mainz 05), Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach), Merlin Röhl (SC Freiburg), Jan Thielmann (1. FC Kolín), Paul Wanner (1. FC Heidenheim 1846)



Útočníci: Nicolo Tresoldi (Hannover 96), Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05), Nick Woltemade (VfB Stuttgart)



Tréner: Antonio Di Salvo







Slovinsko



Brankári: Martin Turk (Ruch Chorźow), Žan-Luk Leban (FC Everton), Lovro Štubljar (FC Empoli)



Obrancovia: Mitja Ilenič (New York City FC), Srdan Kuzmič (Viborg FF), Relja Obrič (Atalanta Bergamo), Lovro Golič (AS Rím), Nino Milič (NK Domžale)



Stredopoliari: Žan Jevšenak (UD Oliveirense), Adrian Zeljkovič (FC Spartak Trnava), Tio Cipot (AK Grazer), Svit Sešlar (NK Celje), Edvin Krupič (NK Domžale), Marcel Lorber (NK Domžale), Sandro Jovanovič (FC Koper), Luka Topalovič (Inter Miláno), Martin Pečar (NK Bravo), Marko Brest (NK Olimpija Ľubľana), Enrik Ostrc (Helmond Sport), Jošt Pišek (NK Celje)



Útočníci: Tjaš Begič (Frosinone Calcio), Dino Kojič (NK Olimpija Ľubľana), Jaka Čuber Potočnik (1. FC Kolín)



Tréner: Andrej Razdrh







C-skupina:



Portugalsko



Brankári: Samuel Soares (Benfica Lisabon), Joao Carvalho (SC Braga), Diogo Pinto (Sporting Lisabon)



Obrancovia: Rodrigo Pinheiro (FC Famalicao), Joao Muniz (Sporting Lisabon), Chico Lamba (FC Arouca), Rafael Rodrigues (Avs Futebol), Flavio Nazinho (Cercle Bruggy), Christian Marques (FC Yverdon Sport), Lourenco Figueiredo Henrigues (SC Varzim), Rodrigo Gomes (Wolverhampton Wanderers)



Stredopoliari: Diogo Nascimento (Benfica Lisabon), Matheus Fernandes (FC Southampton), Paulo Bernardo (Celtic Glasgow), Pedro Santos (FC Moreirense), Mathias De Amorim (FC Famalicao, Gustavo Sa (FC Famalicao), Joao Margues (FC Gil Vicente)



Útočníci: Henrique Araujo (FC Arouca), Tiago Tomas (VfL Wolfsburg), Geovany Quenda (Sporting Lisabon), Carlos Borges (Wolverhampton Wanderes), Roger Fernandes (SC Braga)



Tréner: Rui Jorge







Francúzsko



Brankári: Obed Nkambadio (FC Paríž), Guillaume Restes (FC Toulouse), Robin Risser (FC Red Star)



Obrancovia: Castello Lukeba (RB Lipsko), Chrislain Matsima (FC Augsburg), Kiliann Sildillia (SC Freiburg), Christian Mawissa (AS Monaco), Nathan Zeze (FC Nantes), Ismael Doukoure (FC Štrasburg)



Stredopoliari: Quentin Merlin (Olympique Marseille), Lucien Agoume (FC Sevilla), Johann Lepenant (FC Nantes), Wilson Odobert (Tottenham Hotspur), Loum Tchaouna (Lazio Rím), Noah Ediouma (FC Toulouse), Jean-Matteo Bahoya (Eintracht Frankfurt), Soungoutou Magassa (AS Monaco), Djaoui Cisse (Stade Rennais), Andy Diouf (Racing Lens), Felix Lemarechal (FC Štrasburg)



Útočníci: Mathys Tel (Tottenham Hotspurt), Matthis Abline (FC Nantes), Thierno Barry (Villarreal CF)



Tréner: Gerald Baticle







Poľsko



Brankári: Kacper Tobiasz (Legia Varšava), Kacper Trelowski (Rakow Čenstochová), Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok)



Obrancovia: Ariel Mosor (Rakow Čenstochová), Patryk Peda (SS Juve Stabia), Milosz Matysik (Aris Limassol), Lukasz Bejger (NK Celje), Filip Luberecki (Motor Lubin), Michal Gurgul (Lech Poznaň)



Stredopoliari: Mateusz Legowski (FC Yverdon Sport), Kajetan Szmyt (Zaglebie Lubin), Jakub Kaluzinski, (Antalyaspor) Kacper Kozlowski (Gaziantep), Michal Rakoczy (MKE Ankaragücü), Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice), Antoni Kozubal (Lech Poznaň), Mariusz Fornalczyk (Korona Kielce), Dominik Marczuk (Real Salt Lake City), Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice), Tomasz Pienko (Zaglebie Lubin), Bartlomiej Smolarczyk (Korona Kielce)



Útočníci: Filip Szymczak (GKS Katowice), Wiktor Bogacz (New York Red Bulls)



Tréner: Adam Majewski







Gruzínsko



Brankári: Micheil Makacaria (Dinamo Tbilisi), Levan Tandilašvili (FC Telavi), Luka Charatišvili (Dinamo Batumi)



Obrancovia: Lado Odišvili (FC Telavi), Irakli Iakobidze ( Dinamo Tbilisi), Saba Chvadagiani (Dinamo Tbilisi), Saba Mamacašvili (IK Sirius), Saba Sazonov (FC Empoli), Irakli Azarovi (Šachtar Doneck), Giorgi Maisuradze (Žitomir)



Stredopoliari: Levan Osikmašvili (Hapoel Hadera), Nodar Lominadze (Dinamo Tbilisi), Otar Mamageišvili (FC Famalicao), Luka Gagnidze (Krídla Sovietov Samara), Gizo Mamageišvili (Iberia Tbilisi), Gabriel Sigua (FC Bazilej), Tornike Morchiladze (Dinamo Tbilisi), Irakli Yegoian (Vitesse Arnhem)



Útočníci: Laša Odišaria (FC RFS), Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio), Vacho Bedošvili (FC Gareji), Giorgi Abuašvili (FC Kolheti), Vasil Gordeziani (FK Sarajevo)



Tréner: Ramaz Svanadze







D-skupina:



Fínsko



Brankári: Lucas Bergström (FC Chelsea), Elmo Henriksson (Sporting Gijon), Roope Paunio (SJK Seinäjoki)



Obrancovia: Rony Jansson (Kalmar FF), Tomas Galvez (SC Cambuur), Matti Peltola (D.C. United), Samuli Miettinen (Kuopion Palloseura), Kalle Wallius (Ilves Tampere), Dario Naamo (SKN St. Pölten), Ville Koski (NK Istra), Miska Ylitolva (HJK Helsinki)



Stredopoliari: Santeri Väänänen (BK Rosenborg), Naatan Skyttä (USL Dunkerque), Adam Markhiev (Aris Limassol), Leo Walta (IK Sirius), Casper Terho (SC Paderborn), Niklas Pyyhtiä (FC Südtirol), Luuka Hyryläinen (SSV Ulm), Juho Talvitie (Heracles Almelo), Topi Keskinen (FC Aberdeen), Oiva Jukkola (Ilves Tampere)



Útočníci: Teemu Hytönen, Otso Liimatta



Tréner: Mika Lehkosuo







Holandsko



Brankári: Rome Jayden Owusu-Oduro (AZ Alkmaar), Robin Roefs (NEC Nijmegen), Calvin Raatsie (Excelsior Rotterdam)



Obrancovia: Devyne Rensch (AS Rím), Ryan Flamingo (PSV Eindhoven), Jorrel Hato (Ajax Amsterdam), Ian Maatsen (Aston Villa), Neraysho Kasanwirjo (Glasgow Rangers), Rav van den Berg (FC Middlesbrough), Wouter Goes (AZ Alkmaar), Bjorn Meijer (Club Bruggy)



Stredopoliari: Youri Regeer (Ajax Amsterdam), Anass Salah-Eddine (AS Rím), Kenneth Taylor (Ajax Amsterdam), Ezechiel Banzuzi (Leuven), Antoni Milambo (Feyenoord Rotterdam), Luciano Valente (FC Groningen)



Útočníci: Million Manhoef (Stoke City), Noah Ohio (FC Utrecht), Ruben van Bommel (AZ Alkmaar), Ernest Poku (AZ Alkmaar), Thom van Bergen (FC Groningen), Myron van Brederode (Fortuna Düsseldorf)



Tréner: Michael Reiziger







Ukrajina



Brankári: Ruslan Neshcheret (Dynamo Kyjev), Georgij Jermakov (FC Oleksandrija), Vladyslav Krapyvcov (FC Girona)



Obrancovia: Konstiantyn Vivčarenko (Dynamo Kyjev), Iľja Krupskij (Vorskla Poltava), Taras Mychavko (Dynamo Kyjev), Arťom Smoliakov (Los Angeles FC), Volodymyr Saliuk (Metalist Charkov), Eduard Kozik (Kolos Kovalivka), Vitalij Roman (Ruch Ľvov), Arsenij Batagov (Trabzonspor)



Stredopoliari: Volodymyr Bražko (Dynamo Kyjev), Iľja Kvasnica (Karpaty Ľvov), Oleg Očeretko (Karpaty Ľvov), Nazar Vološyn (Dynamo Kyjev), Jegor Jarmoljuk (FC Brentford), Oleksandr Jacjuk (Zorja Ľuhansk), Anton Carenko (Lechia Gdaňsk), Vladyslav Veleten (Kolos Kovalivka), Maxim Bragaru (Dynamo Kyjev), Valentyn Rubčinskij (Dynamo Kyjev)



Útočníci: Bogdan Viunnyk (Lechia Gdaňsk), Vladyslav Vanat (Dynamo Kyjev)



Tréner: Unai Melgosa







Dánsko



Brankári: Andreas Jungdal (KVC Westerlo), William Lykke (FC Nordsjaelland), Theo Sander (Hvidovre IF)



Obrancovia: Anton Gaaei (Ajax Amsterdam), Thomas Kristensen (Udinese Calcio), Oliver Provstgaard (Lazio Rím), Victor Bak Jensen (FC Midtjylland), Lucas Hey (RSC Anderlecht), Elias Jelert (Galatasaray Istanbul), Sebastian Otoa (FC Janov), Aske Adelgaard (GA Eagles)



Stredopoliari: Tochi Chukwuani (SK Sturm Graz), Oliver Sörensen (FC Midtjylland), William Böving (SK Sturm Graz), Thomas Jörgensen (Viborg FF), Oscar Höjlund (Eintracht Frankfurt), Noah Nartey (Bröndby IF), Oscar Fraulo (FC Utrecht), Clement Bischoff (Bröndby IF)



Útočníci: Isak Jensen (Viborg FF), William Osula (Newcastle Untied), Conrad Harder (Sporting Lisabon), Mathias Kvistgaarden (Bröndby IF)



Tréner: Steffen Höjer

Bratislava 10. júna (TASR) - Prehľad kádrov všetkých 16 účastníkov futbalových majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, ktoré sa uskutočnia na Slovensku (11. - 28. júna).