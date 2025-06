ŠTATISTIKY ME21: Na čele s piatimi titulmi Španieli a Taliani

Nemeckí futbaloví reprezentanti do 21 rokov pózujú pred finálovým zápasom Nemecko - Španielsko na ME hráčov do 21 rokov v poľskom Krakove 30. júna 2017. Foto: TASR/AP

prehľad finálových zápasov ME do 21 rokov:



1978 Juhoslávia - NDR 1:0, 4:4



1980 ZSSR - NDR 0:0, 1:0



1982 Anglicko - NSR 3:1, 2:3



1984 Anglicko - Španielsko 1:0, 2:0



1986 Španielsko - Taliansko 1:2, 2:1, 3:0 v rozstrele z 11 m



1988 Francúzsko - Grécko 0:0, 3:0



1990 ZSSR - Juhoslávia 4:2, 3:1



1992 Taliansko - Švédsko 2:0, 0:1



1994 Taliansko - Portugalsko 1:0 pp (hralo sa vo Francúzsku)



1996 Taliansko - Španielsko 1:1, 4:2 v rozstrele z 11 m (hralo sa v Španielsku)



1998 Španielsko - Grécko 1:0 (hralo sa v Rumunsku)



2000 Taliansko - Česko 2:1, o 3. miesto: Španielsko - SLOVENSKO 1:0 (hralo sa na SLOVENSKU)



2002 Česko - Francúzsko 0:0, 3:1 v rozstrele z 11 m (hralo sa vo Švajčiarsku)



2004 Taliansko - Srbsko a Čierna Hora 3:0 (hralo sa v Nemecku)



2006 Holandsko - Ukrajina 3:0 (hralo sa v Portugalsku)



2007 Holandsko - Srbsko 4:1 (hralo sa v Holandsku)



2009 Nemecko - Anglicko 4:0 (hralo sa vo Švédsku)



2011 Španielsko - Švajčiarsko 2:0 (hralo sa v Dánsku)



2013 Španielsko - Taliansko 4:2 (hralo sa v Izraeli)



2015 Švédsko - Portugalsko 0:0, 4:3 v rozstrele z 11 m (hralo sa v Česku)



2017 Nemecko - Španielsko 1:0 (hralo sa v Poľsku)



2019 Španielsko - Nemecko 2:1 (hralo sa v Taliansku)



2021 Nemecko - Portugalsko 1:0 (hralo sa v Maďarsku a Slovinsku)



2023 Anglicko - Španielsko 1:0 (hralo sa v Gruzínsku a Rumunsku)







prehľad víťazov podľa počtu titulov:



5 - Španielsko (1986, 1998, 2011, 2013, 2019), Taliansko (1992, 1994, 1996, 2000, 2004)



3 - Nemecko/NDR/NSR (2009, 2017, 2021), Anglicko (1982, 1984, 2023)



2 - Rusko/ZSSR (1980, 1990), Holandsko (2006, 2007)



1 - Srbsko (1978), Francúzsko (1988), Česko (2002), Švédsko (2015)







najlepší hráči (ocenenie Golden Player):



1978 Vahid Halilhodžič (Juhoslávia)



1980 Anatolij Demjanenko (ZSSR)



1982 Rudi Völler (NDR)



1984 Mark Hateley (Anglicko)



1986 Manolo Sanchis (Španielsko)



1988 Laurent Blanc (Francúzsko)



1990 Davor Šuker (Juhoslávia)



1992 Renato Buso (Taliansko)



1994 Luis Figo (Portugalsko)



1996 Fabio Cannavaro (Taliansko)



1998 Francesc Arnau (Španielsko)



2000 Andrea Pirlo (Taliansko)



2002 Petr Čech (Česko)



2004 Alberto Gilardino (Taliansko)



2006 Klaas-Jan Huntelaar (Holandsko)



2007 Royston Drenthe (Holandsko)



2009 Marcus Berg (Švédsko)



2011 Juan Mata (Španielsko)



2013 Thiago (Španielsko)



2015 William Carvalho (Portugalsko)



2017 Dani Ceballos (Španielsko)



2019 Fabian Ruiz (Španielsko)



2021 Fabio Vieira (Portugalsko)



2023 Anthony Gordon (Anglicko)







najlepší strelci (od r. 2000):



2000 - Andrea Pirlo (3 góly)



2002 - Massimo Maccarone (3 góly)



2004 - Alberto Gilardino (4 góly)



2006 - Klaas-Jan Huntelaar (4 góly)



2007 - Maceo Rigters (4 góly)



2009 - Marcus Berg (7 gólov)



2011 - Adrian (5 gólov)



2013 - Alvaro Morata (4 góly)



2015 - Jan Kliment (3 góly)



2017 - Saul (5 gólov)



2019 - Luca Waldschmidt (7 gólov)



2021 - Lukas Nmecha (4 góly)



2023 - Sergio Gomez, Abel Ruiz, Heorhij Sudakov (všetci 3 góly)

Bratislava 10. júna (TASR) - Futbalisti Španielska a Talianska figurujú s piatimi titulmi majstrov Európy do 21 rokov bok po boku na čele historických tabuliek. Kým mladíci „La Furie Roja“ získali svoj posledný titul v roku 2019, talianska dvadsaťjednotka sa naposledy tešila z trofeje poriadne dávno - v roku 2004.Trikrát vyhrali šampionát U21 reprezentanti Nemecka (resp. NDR, NSR) a Anglicka, dvakrát Rusi (resp. ZSSR) a Holanďania. Po jednom pohári majú vo svojej vitríne Srbsko (1978 - ako Juhoslávia), Francúzsko (1988), Česko (2002) a Švédsko (2015). Český triumf sa zrodil na šampionáte vo Švajčiarsku po dramatickom jedenástkovom rozstrele, v ktorom „levíčatá“ zdolali Francúzov 3:1. K veľkej kariére „odpálil“ turnaj brankára Petra Čecha, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča, a tiež Milana Baroša či Zdeňka Grygeru.Úplne prvou verziou turnaja bol tzv. UEFA Challenge Cup pre hráčov do 23 rokov, ktorý sa hral v rokoch 1972 až 1976. Úplne prvé ME vyhrala Juhoslávia, ktorá zdolala NDR 1:0 a 4:4. Európska futbalová únia (UEFA) v roku 1978 znížila vekový limit na 21 rokov a vznikol nový formát šampionátu - ME do 21 rokov. Tímy najskôr súťažili v kvalifikačných skupinách, pričom víťazi postúpili do vyraďovacej fázy hranou doma a vonku. Týmto spôsobom sa hralo až do roku 1994, vrátane finálových zápasov, ktoré boli dvojzápasové.V roku 1994 bolo dejiskom prvého finálového turnaja Francúzsko a trofej si domov odniesli Taliani. Tí sa tešili aj o šesť rokov neskôr na Slovensku, keď vo finále zdolali mladých Čechov 2:1 vďaka dvom gólom Andreu Pirla. Aktuálnymi šampiónmi sú Angličania, ktorí na ME 2024 v Gruzínsku a Rumunsku zdolali vo finále Španielov 1:0.Slovenská reprezentácia do 21 rokov sa na ME tejto vekovej kategórie prebojovala trikrát - v rokoch 2000, 2017 a 2025. Najlepší výsledok zaknihovala už pri debute v roku 2000, keď sa ako hostiteľ dostala až do semifinále. Vďaka prieniku medzi elitné kvarteto sa kvalifikovala aj na OH 2000 v Sydney. V boji o bronz prehrala so Španielskom 0:1, v tom čase sa ešte zápas o 3. miesto oficiálne hral.