Skvelé spomienky Jendrišeka na 21-ku, Kocian si želá postup

Hráči Slovenska pózujú pred prípravným zápasom Gibraltár - Slovensko 19. novembra 2013 pri portugalskom meste Faro. Dolný rad zľava: Stanislav Šesták, Jakub Sylvestr, David Depetris, Erik Jendrišek, Viktor Pečovský a Martin Juhar. Horný rad zľava: brankár Tomáš Košický, Karim Guédé, Pavol Farkaš, Kornel Saláta a Lukáš Štetina. Foto: TASR/Michal Svítok

Na archívnej snímke tréner Ján Kocian. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 10. júna (TASR) - Bývalý slovenský reprezentant Erik Jendrišek vníma európsky šampionát vo futbale do 21 rokov ako dobrú možnosť pre mladých hráčov posunúť sa v kariére vyššie. Ako uviedol pre TASR, práve vďaka výkonom vo výbere 21 rokov sa aj sám dostal ako mladý do zahraničia. Tréner Ján Kocian zasa vníma organizáciu šampionátu ako skvelú reklamu pre slovenský futbal.Jendrišek sa sa počas svojej futbalovej kariéry pozrel do rôznych kútov sveta. Najväčšiu stopu zanechal v Nemecku, kam sa podľa vlastných slov dostal práve za výkony, ktoré podával v reprezentácii do 21 rokov. Po výborných výkonoch v MFK Ružomberok si ho všimol Hannover, odtiaľ potom putoval do 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04, SC Freiburg a Energie Cottbus.Potom sa vrátil na Slovensko, hral za Spartak Trnava, odtiaľ prešiel do poľskej Cracovie, gréckeho Xanthi a Volosu. Potom pôsobil opäť na Slovensku v Nitre, AS Trenčín a naposledy Liptovskom Mikuláši. Dnes je hráčom MFK RedFox Stará Ľubovňa a figuruje aj vo výbere reprezentácie SR v malom futbale. Jeho najsvetlejší moment v A-tíme Slovenska prišiel na pražskej Letnej v kvalifikácii MS 2010. Proti Česku nám práve jeho gól výrazne pomohol v ceste o postup na MS do Južnej Afriky. Futbalu sa stále venuje a je jeho každodennou súčasťou.“ dodal 38-ročný futbalista.Jendrišekova kariéra je nielen bohatá, ale aj úspešná. Nie každý futbalista z reprezentácií do 21 rokov však dokázal svoj talent rozvinúť. „“ dodal Jendrišek.Bývalý slovenský futbalový obranca a tréner Ján Kocian vníma šampionát ako reklamu pre krajinu. „uviedol pre TASR.Kocian v minulosti pôsobil ako tréner A-tímu Slovenska, ale dlhšiu dobu bol aj v Nemecku. Ako hráč si obliekal dres FC St. Pauli, za Československo odohral 26 zápasov. Na júnové ME sa teší a chystá sa aj na zápasy.Držať palce však bude najmä Slovákom, hoci favoriti na titul sú podľa neho najmä Holanďania, Angličania, Taliani, Francúzi, alebo Portugalci.