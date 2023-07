Ukrajina, Izrael a Španielsko sa kvalifikovali do Paríža na ME21

Paríž 3. júla (TASR) - Futbalisti Izraela, Španielska a Ukrajiny sa kvalifikovali na OH 2024 v Paríži. Olympijské miestenky si zaistili vďaka postupu do semifinále ME hráčov do 21 rokov v Rumunsku a Gruzínsku. Pridali sa k Francúzsku, ktoré malo účasť na olympijskom turnaji istú ako usporiadateľská krajina. Nič na tom nezmenila ani prehra "Les Bleus" vo štvrťfinále s Ukrajinou (1:3).



Angličania sa na ME 21 síce takisto prebojovali medzi najlepšiu štvorku, keď vo štvrťfinálovom dueli v Kutaisi zdolali Portugalsko 1:0, ale na OH nemôžu štartovať. Anglicko totiž nie je člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Na OH môže ostrovný futbal reprezentovať iba spoločný britský tím tvorený hráčmi z Anglicka, Škótska, Walesu a Severného Írska, informovala agentúra AP.



Ukrajina narazí v semifinále ME do 21 rokov na Španielov, Angličania sa stretnú s Izraelom.