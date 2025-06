Vo finále pútajú pozornosť Woltemade a Elliott

Finále majstrovstiev Európy futbalistov do 21 rokov:



sobota 28 júna, 21.00, NFŠ v Bratislave



Anglicko - Nemecko /rozhodcovia: Van der Eijk - Bluemink, de Groot (všetci Hol.)/



predpokladané zostavy:



Anglicko: Beadle - Hinshelwood, Quansah, Cresswell, Livramento - Scott, Anderson, Elliot - McAtee, Stansfield, Nwaneri



Nemecko: Atubolu - Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown - Nebel, Martel, Reitz - Gruda, Tresoldi, Woltemade

Bratislava 27. júna (TASR) - Nemecký podhrotový útočník Nick Woltemade a anglický ofenzívny stredopoliar Harvey Elliott. To sú dvaja futbalisti, ktorí budú pútať pozornosť v sobotnom bratislavskom finále ME do 21 rokov. Oba tímy majú na konte po tri tituly na tomto fóre - Angličania sú v pozícii obhajcov, ale na prebiehajúcom turnaji už Nemcom podľahli 1:2 v skupinovej fáze.Dvadsaťtriročný Woltemade nastúpil v stredajšom košickom semifinále proti Francúzsku (3:0) štvrtý raz na turnaji a tretíkrát bral ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu. Dokopy má hráč Stuttgartu šesť gólov vrátane čistého hetriku v úvodnom dueli proti Slovinsku (3:0).povedal Woltemade podľa agentúry DPA. Motiváciou v sobotnom dueli je aj účasť trénera reprezentačnéhoJuliana Nagelsmanna na Tehelnom poli.dodal držiteľ Nemeckého pohára. Pre jeho reprezentačného trénera Antonia di Salvu by išlo o premiérový titul pria zároveň životný úspech. Pred dvoma rokmi, prvý raz v pozícii hlavného trénera, vypadol jeho tím v skupinovej fáze. Predtým ako asistent Stefana Kuntza výrazne prispel k úspechom v rokoch 2017, 2019 (finále) a 2021.povedal di Salvo. Štyridsaťšesťročný kouč pochválil prístup aj empatiu.zhodnotil di Salvo, ktorý dostal nedávno nový kontrakt až do ME21 v roku 2027 v Albánsku a Srbsku.Na druhej strane púta pozornosť čerstvý majster anglickej najvyššej súťaže - Elliott z Liverpoolu. Ten zasiahol do všetkých piatich zápasov svojej reprezentácie, ktorá zdolala v stredu Holandsko 2:1, pričom o oba presné zásahy sa postaral práve on. Dovedna vsietil na šampionáte štyri góly a prípadný titul by bol preňho druhý v tejto vekovej kategórii. Na predošlom turnaji v Gruzínsku a Rumunsku síce nastúpil vo všetkých dueloch okrem štvrťfinále proti Portugalsku (1:0), ale dovedna odohral len 134 minút. Ešte menšiu minutáž mal vtedy jeho spoluhráč Charlie Cresswell, stopér, ktorý na Slovensku taktiež patrí k oporám tímu.povedal tréner Lee Carsley, ktorý priviedol Angličanov pred dvoma rokmi k titulu po finálovej výhre 1:0 nad Španielskom. V prípade zopakovania triumfu napodobní Davea Sextona, ktorý získal titul sv rokoch 1982 a 1984. Na oboch turnajoch bol výraznou postavou Mark Hateley budúci útočník Glasgowu Rangers a šesťnásobný škótsky majster.Tímy sa v rámci tohtoročného turnaja už stretli v základnej B-skupine, kde di Salvo s istotou postupu vymenil celú základnú jedenástku a napriek tomu zdolal súpera 2:1. Prvý gól padol už v tretej minúte zásluhou krídelníka Ansgara Knauffa. V plnej sile sa Nemci predstavia proti Angličanom v sobotu 28. júna o 21.00 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. V priamom prenose prinesie zápas STVR na stanici :ŠPORT.