Štvoricu semifinalistov doplnila Ukrajina, zdolala Francúzov

ME hráčov do 21 rokov:



štvrťfinále



Francúzsko - Ukrajina 1:3 (1:2)



Góly: 19. Cherki - 32. a 44. Sudakov (prvý z 11 m), 86. Bondarenko







Anglicko - Portugalsko 1:0 (1:0)



Gól: 34. Gordon













Kutaisi 3. júla (TASR) - Futbalisti Anglicka postúpili do semifinále ME hráčov do 21 rokov. V nedeľnom štvrťfinálovom stretnutí v gruzínskom Kutaisi zdolali rovesníkov z Portugalska 1:0 gólom Anthonyho Gordona z 34. minúty. Semifinálovú štvoricu doplnila Ukrajina, ktorá vyhrala nad Francúzskom 3:1. O finále zabojuje proti Španielom, Angličania sa stretnú s Izraelom.