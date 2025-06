Suslov po turnaji verí v plynulý prechod svojich spoluhráčov do áčka

Bratislava 18. júna (TASR) - Ťahúň slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Tomáš Suslov verí v plynulý prechod svojich mládežníckych spoluhráčov do seniorského národného tímu. „Sokolíci“ sa v utorok rozlúčili s domácimi ME jedinou výhrou, keď zdolali Rumunov 2:1 a v A-skupine obsadili tretie miesto.



Ofenzívny stredopoliar talianskej Verony je už pravidelnou súčasťou nominácie trénera „áčka“ Francesca Calzonu a s tímom do 21 rokov odohral dovedna len sedem zápasov. Do úvodného stretnutia domáceho turnaja proti Španielsku (2:3) nastúpil za tento výber po takmer troch rokoch. Práve prostredníctvom tesnej prehry so Španielmi i s Talianmi (0:1) poukázal na kvalitu svojho tímu.



„Keď dokážeme hrať vyrovnanú partiu s Talianskom a Španielskom, a dovolím si povedať, že s Talianmi sme boli aj lepší, tak kvalita v tom tíme určite je. Mali sme výborný systém, ktorému sme verili, a ten nám pomohol. Verím, že chalani budú hrať dobre vo svojich kluboch, aby ten prechod do áčka bol plynulý,“ uviedol Suslov na pozápasovej tlačovej konferencii. S 23 nominovaných hráčov už majú za sebou debut v národnom tíme Adam Obert, Tomáš Rigo či Leo Sauer. Na domácich ME zaujal napríklad Samuel Kopásek zo Žiliny, ktorý hral na pozícii pravého obrancu - dlhodobo problematickom poste „áčka“, v ktorom je momentálne prvou voľbou 38-ročný Peter Pekarík.



„Mnohí hráči, ktorí sú teraz v seniorskej reprezentácii, tam už nebudú dlho a takýto turnaj môže týmto mladým veľmi pomôcť. Zápasy proti takýmto súperom dávajú skúsenosti, a veľký rešpekt patrí chalanom zo slovenskej ligy, že vedeli držať krok s hráčmi, ktorí pravidelne nastupujú v top zápasoch. Myslím si, že sa tu veľa hráčov ukázalo a určite im to pomôže do budúcnosti,“ zhodnotil ďalej Suslov.



Napriek nemožnosti postupu do ďalšej fázy si v utorok na Tehelné pole našlo cesto celkovo 17.058 divákov. Po stretnutí nechýbalo vytlieskanie a ďakovačka zo strany hráčov i trénera. „Myslím si, že tréner si ten potlesk zaslúžil. My mu ďakujeme nielen za to, čo pre nás spravil po futbalovej stránke, ale aj po ľudskej. Je to výborný tréner s jasnou filozofiou, ktorú vie preniesť na hráčov a myslím si, že to bolo vidno aj v týchto troch zápasoch — že máme systém, ktorému veríme a ktorý funguje,“ uzavrel 23-ročný Suslov, pre ktorého to bol posledný mládežnícky reprezentačný zraz.