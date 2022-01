Futbalistu Mendyho prepustili na kauciu, v júni ho čaká súd

Manchester 7. januára (TASR) - Francúzskeho futbalistu Benjamina Mendyho v piatok prepustili z väzenia. na kauciu Obranca Manchestru City čelí siedmim obvineniam zo znásilnenia a jednému zo sexuálneho napadnutia. Trestných činov sa mal dopustiť na piatich ženách.



Na slobodu sa dostal pred súdnym pojednávaním o obvineniach zo znásilnení, ktorého nový termín je v júni. Sexuálne delikty sa údajne odohrali medzi októbrom 2020 a augustom 2021. Presné podmienky prepustenia nie sú známe, no Mendy musí bývať na svojej adrese, odovzdať cestovný pas a nesmie kontaktovať navrhovateľov.



Mendy prišiel do City v roku 2017 z AS Monaco. Trikrát sa tešil z majstrovského titulu v Premier League a dvakrát z víťazstva v anglickom Ligovom pohári. Informácie priniesla agentúra AP.