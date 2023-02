Menezes sa stal dočasným koučom Brazílie

Sao Paulo 15. februára (TASR) - Dočasným nástupcom Titeho na lavičke brazílskej futbalovej reprezentácie sa stal Ramon Menezes. Bývalý úspešný tréner výberu do 20 rokov, ktorý pred pár dňami priviedol k triumfu na kontinentálnom šampionáte, povedie A-tím "kanárikov" v prípravnom zápase proti Maroku (25. marca v Tangiere).



"Je to nový tréner s veľkým potenciálom. Chceme do našich národných tímov zapracovať čo najviac ľudí s novými a odvážnymi nápadmi. Menezes dokázal hrať s tímom do 20 rokov moderný a zároveň účelný futbal," okomentoval prezident Brazílskej futbalovej federácie Ednaldo Rodrigues vymenovanie Menezesa do funkcie.



Brazília patrila na nedávnych MS v Katare k najväčším favoritom na titul, no vypadla už vo štvrťfinále s Chorvátskom. Jej tréner Tite po neúspechu na šampionáte vo funkcii skončil.