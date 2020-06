Mertens sa stal najlepším strelcom Neapolu, prekonal Hamšíka

Taliansky pohár - odveta semifinále:



SSC Neapol - Inter Miláno 1:1 (1:1)



Góly: 41. Mertens – 2. Eriksen



/M. Škriniar odohral za hostí celý zápas/



/prvý zápas 1:0, Neapol postúpil do finále/

Rím 14. júna (TASR) - Belgický futbalový útočník Dries Mertens sa v sobotu stal najlepším strelcom talianskeho klubu SSC Neapolu v histórii, keď o jeden gól prekonal Slováka Mareka Hamšíka.Tridsaťtriročný Mertens sa dostal na čelo historickej tabuľky v sobotňajšej odvete semifinále Talianskeho pohára s Interom Miláno (prvý zápas 1:0), keď v 41. minúte vyrovnal na 1:1 a dosiahol tak svoj 122. gól v súťažných zápasoch za Neapol.Hamšík pôsobil v SSC v rokoch 2007 až 2019 a v 520 dueloch zaznamenal 121 gólov, Mertens potreboval na nový rekord 310 zápasov. Na treťom mieste figuruje legendárny Diego Maradona so 115 presnými zásahmi. Informovala agentúra AFP.Futbalisti SSC Neapol postúpili do finále Talianskeho pohára. V sobotňajšej semifinálovej odvete remizovali doma s Interom Miláno 1:1 a po triumfe 1:0 v úvodnom stretnutí si zabezpečili účasť v boji o trofej. Vo finále sa Neapol stretne s Juventusom Turín, ktorý si postup vybojoval v piatok v dueli s AC Miláno.Skóre duelu otvoril hosťujúci Christian Eriksen už v druhej minúte, keď sa presadil priamo z rohového kopu. Štyri minúty pred koncom polčasu však vyrovnal Dries Mertens. Belgický útočník sa tak stal najlepším strelcom talianskeho klubu v histórii, keď o jeden gól prekonal Slováka Mareka Hamšíka. Hostia v zostave s ďalším Slovákom Milanom Škriniarom už v ďalšom priebehu duelu vytúžený gól nestrelili, hoci mali niekoľko gólových šancí. Stanislav Lobotka nemohol nastúpiť v drese SSC Neapol, keďže ho trápi zranenie stehenného svalu na ľavej nohe.Futbalisti Interu Miláno skončili svoju púť v Talianskom pohári v semifinále, no ich tréner Antonio Conte nebol sklamaný z výkonu mužstva v dvojzápase proti SSC Neapol. Inter v sobotu na juhu Talianska remizoval 1:1 a keďže v prvom zápase prehral doma 0:1, o trofej si zahrajú "Partenopei". Conte však tvrdí, že finálovú miestenku si zaslúžil jeho tím.Skóre odvetného semifinálového duelu otvoril hosťujúci Christian Eriksen už v druhej minúte, keď sa presadil priamo z rohového kopu. Štyri minúty pred koncom polčasu však vyrovnal Dries Mertens. Belgický útočník sa tak stal najlepším strelcom talianskeho klubu v histórii, keď o jeden gól prekonal Slováka Mareka Hamšíka. Hostia v zostave s ďalším Slovákom Milanom Škriniarom už v ďalšom priebehu duelu postupový gól nestrelili, hoci mali v závere duelu niekoľko gólových šancí. "" citoval Conteho portál football-italia.net.Päťdesiatročný kormidelník verí, že jeho zverenci sa rovnakým výkonom, aký podali v dvojzápase proti Neapolu, budú prezentovať aj po reštarte ligovej súťaže. Serie A sa obnoví 20. júna. "povedal Conte.Tréner Neapola Gennaro Gattuso vyjadril po zápase spokojnosť s postupom do finále, ale od svojich hráčov očakáva viac: "V drese Neapola absentoval pre svalové zranenie stehna slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka.