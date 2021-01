Messi bude Barcelone k dispozícii v osemfinále pohára

Barcelona 26. januára (TASR) – Lionel Messi sa v stredu po ukončení dvojzápasového trestu vráti do kádra futbalistov FC Barcelona. K dispozícii bude v osemfinálovom dueli Španielskeho pohára na ihrisku druholigového Raya Vallecana.



Messi pykal za vylúčenie pri prehre vo finále domáceho Superpohára. Argentínčan v ňom dostal červenú kartu za úder otvorenou dlaňou do zadnej časti hlavy Asiera Villalibru z Athletica Bilbao. Kataláncom tak nebol k dispozícii v šestnásťinále pohára proti Cornelle (2:0 po predĺžení) a v ligovom stretnutí na pôde Elche (2:0).



V tomto ročníku Copa del Rey ešte Messi nehral, kouč Ronald Koeman s ním však v stredu počíta. „Je pripravený a nepociťuje žiadne ťažkosti. Aby sme vyhrávali, potrebujeme Messiho v dobrej fazóne. Je to typ hráča, ktorý chce hrať v každom zápase. Zajtra uvidíme, kto bude figurovať v základnej jedenástke. Pohár hráme preto, aby sme ho vyhrali a na mužstve chcem aj zajtra vidieť víťaznú mentalitu," uviedol Koeman pre španielske médiá.