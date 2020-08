Katalánske média: Messi naznačil Koemanovi odchod z Barcelony

Barcelona 21. augusta (TASR) - Budúcnosť Lionela Messiho v španielskom futbalovom klube FC Barcelona je naďalej neistá. Novému trénerovi Ronaldovi Koemanovi už Argentínčan údajne na prvom stretnutí naznačil, že pokračovanie svojej kariéry vidí skôr mimo katalánskeho klubu. Vo štvrtok večer o tom informovala miestna rozhlasová stanica RAC1.



Tridsaťtriročný Messi sa po zahanbujúcej prehre 2:8 s Bayernom Mníchov vo štvrťfinále Ligy majstrov v Lisabone stále verejne nevyjadril k svojmu ďalšiemu pôsobeniu v Barcelone. Zmluvu má do konca júna budúceho roka, no po nevydarenej sezóne bez jedinej trofeje sa čoraz viac špekuluje o jeho odchode do iného klubu. V Katalánsku pôsobí od mládežníckych kategórii, do akadémie La Masia prišiel v roku 2001.



Koeman by si rád udržal najväčšiu hviezdu klubu a vybudoval okolo nej nový tím: "Bolo by skvelé spolupracovať s ním, pretože je to hráč, ktorý vyhráva zápasy. Ale chcem pracovať iba s hráčmi, ktorí tu chcú byť a chcú dať Barcelone to najlepšie."