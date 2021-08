Messi podpísal zmluvu s Parížom St.Germain

Paríž 11. augusta (TASR) – Argentínsky futbalista Lionel Messi podpísal dvojročnú zmluvu s francúzskym klubom Paríž St. Germain. Informoval o tom oficiálne klub v utorok večer.



Tridsaťštyriročný argentínsky útočník opustil po 21 rokoch FC Barcelonu. V utorok odcestoval do metropoly Francúzska, kde sa podrobil lekárskym testom a podpísal zmluvu na 2 roky s opciou na ďalší rok. Podľa medializovaných informácií má ročne zarobiť 35 miliónov eur.



V novom pôsobisku bude nosiť dres s číslom 30, s ktorým začínal v Katalánsku svoju profesionálnu kariéru v rokoch 2004 až 2006. „Som vzrušený z toho, že v Paríži St. Germain začnem novú kapitolu v mojej kariére," citovala Messiho slová z oficiálneho komuniké z klubového webu agentúra AFP.



Za Blaugranas strelil Messi v 778 zápasoch 672 gólov a získal s klubom rekordných 34 trofejí. Desaťkrát vyhral La Ligu, sedemkrát sa tešil z triumfu v Kráľovskom pohári a španielskom Superpohári. Na medzinárodnej scéne vyhral štyrikrát Ligu majstrov, trikrát MS klubov FIFA i európsky Superpohár.



Vedenie PSG oficiálne predstaví Messiho ako novú akvizíciu v stredu dopoludnia na tlačovej konferencii. Už počas utorka svetové médiá informovali, že šesťnásobný víťaz Zlatej lopty odletel v sprievode manželky a svojich troch detí do Paríža. Dohodu s PSG potvrdil aj jeho otec v rozhovore pre španielske médiá. Príchod Messiho avizoval aj jeho bývalý spoluhráč z Barcelony Neymar. „Opäť spolu," napísal na sociálnej sieti Brazílčan, ktorý prišiel z Katalánska do PSG v roku 2017 ako najdrahší futbalista planéty. Katarskí majitelia za neho vtedy zaplatili 222 miliónov eur.



Messiho hneď po popoludňajšom prílete do francúzskej metropoly vítali nadšeným skandovaním stovky fanúšikov. On im kýval naspäť oblečený v tričku s nápisom Paríž.