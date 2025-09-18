Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Messi sa údajne dohodol na predĺžení zmluvy s Miami o ďalší rok

Argentínsky futbalista Lionel Messi pomohol v zámorskej MLS gólom a asistenciou k víťazstvu Interu Miami nad Seattle Sounders 3:1 16. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Tridsaťosemročný úradujúci majster sveta by tak bol hráčom Miami aj počas budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku.

Miami 18. septembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa s Interom Miami údajne dohodol na predĺžení zmluvy. Podľa agentúry AFP by mal zostať hráčom účastníka americkej Major League Soccer do konca roka 2026, súčasná zmluva mu vyprší v závere tohto roka.

Tridsaťosemročný úradujúci majster sveta by tak bol hráčom Miami aj počas budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku. Zatiaľ nie je isté, či bude v kádri trénera argentínskej reprezentácie Lionela Scaloniho aj Messi. Predĺženie zmluvy by malo Miami potvrdiť počas nasledujúcich dvoch týždňov.
