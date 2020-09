Messi sa vrátil do tréningového procesu v FC Barcelona

Barcelona 9. septembra (TASR) – Argentínsky futbalista Lionel Messi sa v stredu vrátil do tréningového procesu v FC Barcelona a pripojil sa k tímu. Po tom, ako sa rozhodol zotrvať v katalánskom klube, sa od pondelka pripravoval individuálne v tréningovom centre Blaugranas v Sant Joan Despi.



Tridsaťtriročný útočník sa mohol pripojiť k spoluhráčom až po tom, ako absolvoval dva povinné testy na koronavírus. Messi minulý týždeň potvrdil, že zotrvá v tíme španielskeho vicemajstra minimálne do konca súčasného kontraktu, ktorý vyprší 30. júna budúceho roka. Rozhodol sa po rokovaniach jeho otca a agenta Jorgeho Messiho s vedením klubu.



Argentínsky reprezentant pôvodne trval na odchode z Barcelony, nezúčastnil sa na úvodných tréningoch pred novou sezónou a bojkotoval aj lekársku prehliadku. Predmetom sporu mali byť dohady o jeho zmluve. Kým klub trval na jej platnosti do budúceho leta a výkupnej klauzule 700 miliónov eur, Messi tvrdil, že vďaka opcii môže odísť zadarmo. Podľa Barcelony si ju však mal uplatniť do 10. júna. Messi sa pre hroziaci súdny spor s jeho osudovým klubom rozhodol ustúpiť.