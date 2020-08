Messi už nechce s Barcelonou ani trénovať, Planes ho chce udržať

Barcelona 26. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi informoval vedenie FC Barcelona, že v stredu nemieni absolvovať tréning s tímom. Vyhlásil to novovymenovaný športový riaditeľ Kataláncov Ramon Planes.



Messi v utorok oznámil vedeniu FC Barcelona, že po 20 rokoch chce odísť. Klub však naďalej verí, že zostane. Argentínčan má ešte rok platnú zmluvu. "Všetku našu snahu teraz vkladáme do vzájomného dialógu. Dnes naše rady posilnil portugalský útočník Joao Trincao a dúfame, že bude môcť excelovať po boku Messiho. Barcelona už vo svojej histórii absolvovala mnohokrát prestavbu a vždy sa vrátila silnejšia. Našou ideou je urobiť to znovu a okolo najlepšieho hráča na svete," vyhlásil podľa AFP Planes, ktorý nedávno nahradil Erica Abidala.



Messi má v zmluve hráčsku klauzulu, ktorá mu mala umožniť zmeniť dres rok pred koncom kontraktu. Lenže pandémia koronavírusu nečakane predĺžila sezónu a je otázne, či ešte platí. Barcelona tvrdí, že Messi si mal klauzulu uplatniť do 10. júna. Planes však naznačuje, že klauzula o prípadnom zotrvaní Messiho v tíme nerozhodne: "Nepremýšľame o žiadnej klauzule. Tá nebude argumentom v dialógu Messi - Barcelona, to si nezaslúži. Messiho zväzok s Barcelonou priniesol obom mnoho. Pracujeme na tom, aby sme ho presvedčili a našli najlepšie riešenie pre neho i Barcelonu."