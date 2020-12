Messi zlomil Pelého rekord a ďakoval, Atletico potvrdilo post lídra

Madrid 23. decembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona strelili v utorok v 15. kole La Ligy na štadióne Realu Valladolid tri góly (3:0) a z nich najviac znamenal ten posledný. V 65. minúte ho vsietil Argentínčan Lionel Messi, čím dosiahol rekordný 644. gól v drese katalánskeho klubu a v historických tabuľkách sa odpútal od Pelého. Legendárny Brazílčan zaznamenal počas pôsobenia v FC Santos 643 presných zásahov.



Messi bol režisérom utorňajšieho víťazstva, na prvý gól pekne prihral Clementovi Lengletovi, pri druhom založil gólovú akciu a tretí dal, celkovo vyslal jedenásť striel. V nadstavenom čase ešte trafil žrď. "Keď som začínal s futbalom, nikdy som si nemyslel, že budem prekonávať rekordy. Najmä nie takýto, ktorý držal Pelé. Dnes sa to však podarilo. Musím poďakovať všetkým, ktorí mi za tie roky pomáhali, spoluhráčom, rodine, priateľom a tým, ktorí ma každý deň podporujú," napísal po zlomení rekordu na sociálnej sieti 33-ročný futbalista.



Historický okamih pripravil barcelonskému kapitánovi 18-ročný spoluhráč Pedro "Pedri" Gonzales, ktorý mu krásnou pätičkou šikovne prestrčil loptu medzi obrancov. Typicky chladnokrvné Messiho zakončenie akciu spečatilo rekordným puncom.



Holandský kouč "Blaugranas" Ronald Koeman opäť poslal do hry obmenenú zostavu, zo základu vynechal Antoinea Griezmanna, Philippeho Coutinha aj Sergia Busquetsa. "Víťazstvo dokazuje, že máme veľmi silný tím. Hráči súťažia o to, aby dostali minúty na ihrisku. Môžeme si tiež dovoliť dať niektorým hráčom oddych, keďže zápasový kalendár je naozaj veľmi ťažký. Túto výhru sme dosiahli pekným futbalom. Od začiatku sme boli sústredení a to ma teší," citovala Koemana agentúra AP.



Atletico Madrid dominantným výkonom uspelo 2:0 na pôde San Sebastianu a vedie tabuľku o tri body pred obhajcom a rivalom Realom Madrid, pričom má ešte zápas k dobru. Piata Barcelona na neho stráca osem bodov. Mužstvo argentínskeho trénera Diega Simeoneho bolo efektívne v zakončení, Mario Hermoso a Marcos Llorente stanovili skóre. Baskovia, ktorí istý čas viedli La Ligu, sú v nej už šesť kôl bez víťazstva. Celkovo ťahajú sériu deviatich súťažných duelov bez výhry, keď po šiestich remízach v sérii nasledovali tri prehry.



Atletico uspelo aj bez chorého Joaa Felixa, môže sa opierať o stabilné výkony slovinského brankára Jana Oblaka, ktorý v trinástich ligových zápasoch inkasoval len päťkrát. "Vedeli sme, že tento zápas bude veľmi dôležitý. Dobre si uvedomujeme, čo znamená toto víťazstvo. Udržali sme súperov na dištanc. Mňa ako obrancu okrem gólu teší fakt, že sme si vzadu opäť udržali čisté konto. Nezáleží na tom, proti komu hráme, všetci tomu dávame maximálne úsilie a tvrdo pracujeme," povedal Hermoso.