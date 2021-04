Messiho možno čaká posledné El Clásico

Barcelona 9. apríla (TASR) - Útočník FC Barcelona Lionel Messi je pripravený nastúpiť na svoj 45. zápas proti Realu Madrid, ktorý bude pre Argentínčana možno posledný.



"Nechcem, aby to bolo posledné Messiho El Clásico. Dúfam, že zostane v Barcelone," cituje agentúra AP slová trénera Realu Zinedina Zidana. "Bolo by to dobré aj pre španielsku ligu. Vieme, aký je to fantastický hráč," dodal na margo Messiho, ktorému v lete vyprší zmluva s katalánskym klubom.



Argentínčan sa rozhodne o svojom osude po sezóne, keď bude môcť Barcelonu opustiť bez záväzkov. Messi, ktorý v júni oslávi 34. narodeniny, zaznamenal v meraniach síl s Realom rekordných 26 presných zásahov.



"Potrebujeme, aby hral čo najlepšie a všetci musíme ukázať maximum. V útoku Lea potrebujeme," povedal pred sobotným šlágrom tréner Barcelony Ronald Koeman.